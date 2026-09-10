Nici nu a început bine școala că părinții au pornit în goană pentru a le umple timpul liber copiilor. Înotul, gimnastica, pianul, limbile străine, robotica sau dansurile sunt doar câteva dintre opţiunile pe care le au cei mici, unele dintre sunt destul de costisitoare. Numai două astfel de activităţi pot depăşi un buget de 1.000 de lei.

"Am acasă un sac de box şi nişte mănuşi şi mă bat cu sacul, încă nu sunt la sport. Mie îmi place bătaia", spune Cristian.

La opt ani, Cristian se tot roagă de mama lui să îl înscrie la antrenamente de box, dar părinţii au alte planuri.

"O să-l scriem sigur la înot. Cam 800 de lei din ce am văzut, de două ori pe săptămână. Dar, la un moment dat, o să trebuiască și niște engleză", spune Cristina, mama lui Cristian.

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Aşa că boxul trebuie să mai aştepte.

"Două e în regulă, una, două activități, deja trei e foarte mult", a declarat Cristina.

"Eu obosesc foarte repede, adică după şcoală deja sunt obosit", a spus Cristian.

Atraşi de beneficiile pe care le oferă înotul pentru dezvoltarea copilului, mulţi părinţi îi îndrumă pe cei mici spre acest sport încă de la trei, patru ani.

"Fiecare sesiune la grup are o durată de 50 de minute, iar sesiunea individuală la fel, tot de 50 de mine. Avem prețuri de 450 lei pentru 4 ședinți la grup, 650 lei pentru 8 ședinţe", a explicat Vlad Arpin, instructor înot.

Cursurile de limbi străine sunt pe locul doi în topul activităţilor extraşcolare. Engleza, germana, spaniola şi franceza sunt cele mai căutate.

"Din acest an am introdus și limba franceză. Engleza este undeva la 90-95% din ponderea de interes al părinților. Preţurile sunt undeva în jur de 60-70 de lei pe oră, ora de curs", a declarat Carmen Varfalvi, de la un centru de limbi străine.

Mulţi băieţi insistă, însă, să calce pe urmele lui Messi. În toată ţara, aproape 500.000 de copii urmează cursurile unor şcoli sau academii particulare de fotbal.

"Sunt grupele de fotbal pentru copii şi juniori, avem terenurile de tenis, karate, şcoala de paddle pentru copii. La fotbal de la cinci ani, în principiu între trei şi 12 ani. Un buget se poate aloca între 250 de lei şi 800 de lei lunar", a declarat Teodor Demetriad, reprezentat club sportiv.

Specialiştii în educaţie şi psihologii recomandă părinţilor să respecte regula de aur în privinţa activităţilor extraşcolare: calitate, nu cantitate. Până la 10 ani, copiii nu ar trebui să fie implicaţi în mai mult de două, una sportivă, alta educativă.