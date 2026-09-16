Primele cuvinte, primii pași sau fiecare serbare a copilului nu mai sunt doar nişte amintiri în telefonul părinţilor. Sunt, de fapt, momente online pe care îl vede toată lumea. Pentru că foarte multe familii postează pe reţelele sociale. Evident, fără acordul celor mici. În România, 3 din 10 copii le-au cerut deja părinților să șteargă fotografii sau videoclipuri cu ei de pe internet. În nicio altă ţară, procentul nu e atât de ridicat. Nu doar lipsa de intimitate se ascunde în spatele fenomenului de "sharenting". Odată ajunse pe internet, imaginile pot fi preluate și folosite în moduri pe care nimeni nu le mai poate controla.

"Fiecare părinte consideră că al său copil e minunat și își dorește să-l vadă toată lumea, dar cred că trebuie să avem o doză să ne oprim la un moment dat, să păstrăm lucrurile acelea minunate pentru noi și să le vadă ei mai târziu, separat. E mult prea mult în ziua de azi și sunt foarte multe pericole și cred că va fi din ce în ce mai rău", explică Georgiana, mamă.

Asta i-a făcut pe Georgiana şi Mihai să aibă reţineri în a posta pe internet imagini în care apar copiii lor. Acum sunt mult prea mici ca să decidă singuri ce ajunge în online despre ei. Pe măsură ce cresc însă, părinţii sunt conştienţi că nevoia lor de intimitate va fi tot mai mare.

"Punem poze, dar împreună. Atunci când suntem mici, cu toţii avem poze mai haioase, amuzante, sau în diferite ipostaze da, doar că au rămas în familie. Nu le-am expus nicăieri", menţionează Mihai, părinte.

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Ce arată datele Comisiei Europene despre amprenta digitală a copiilor

Pentru părinți, o fotografie poate fi doar o amintire. Pentru cei mici înseamnă însă o "amprentă digitală", care apare mult prea devreme. Datele Comisiei Europene arată că trei din zece copii români le-au cerut părinților să șteargă fotografii sau videoclipuri cu ei. Practic, suntem pe primul loc în Europa.

"Consider că identitatea noastră este identitatea noastră şi numai a noastră, este proprie. Şi noi tinerii încercăm foarte mult să ne-o păstrăm şi să o conservăm. Consider că vor exista repercursiuni şi în momentul în care cel mic va ajunge într-un colectiv, de exemplu la şcoală, şi colegii vor găsi anumite poze cu ei, se va crea fenomenul de bullying", spun oamenii.

Ce este fenomenul de "sharenting"

Cifrele recente arată că părinţii postează, în medie, 100 de fotografii cu ai lor copii pe an. Din 20 de postări, 7 îi includ. Fenomenul se numeşte "sharenting" și presupune, practic, să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Cristina are o fiică de 19 ani şi a fost deja avertizată să fie mult mai atentă la ce publică pe conturile de social media.

"Mi s-a atras atenţia că trebuia să o întreb înainte şi mi-am dat seama că, da, are perfectă dreptate. Fiica mea este puţin mai introvertită, nu îi place, de obicei, să fie postată pe reţelele de socializare", spune Cristina Holdonu, mamă.

"Eu am ales să nu-i expun cu faţa. Mereu îi fac poze din spate sau în cadre mai artistice pt că tot ce se întâmplă cu AI în ziua de azi e o nebunie poate să ajungă Doamne fereşte pe site-uri de pedofilie, pe dark web, nu-mi doresc aşa ceva", explică Anita Sabrina, părinte.

Specialiştii atrag atenţia asupra conţinutului publicat

Asta spun și specialiștii, care atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri. Jumătate din materialele care ajung la reţele de pedofilie sunt preluate tocmai din postările părinţilor pe reţelele sociale. Deepfake-ul afectează deja peste 1,2 milioane de copii din toată lumea. Şi totuşi, cum am ajuns să ne transformăm copiii într-un magnet de like-uri?

"Lucrul acesta vine dintr-o nevoie a părinţilor de validare, de a ştii că fac lucruri bune din rolul de părinte. Vine şi din această perspectivă transgeneraţională, generaţia părinţilor nu a avut posibilitatea să aibă propriile graniţe, să le fie respectate şi oarecum aduc acest model relaţional", explică Ionuț Cucu, psiholog.

Anul trecut, Comisia pentru protecţia datelor din Irlanda a făcut o campanie de conştientizare a pericolelor fenomenului sharenting. Şi de ce siguranţa copiilor este mai importantă decât orice like, vizualizare sau engagement.

"Bună, Éabha! Îl cunoşti pe acest bărbat? La mulţi ani, Éabha! Deja ai 8 ani! Văd că te-ai întors la fotbal joia, Éabha. Sper că tatăl tău te va lua, totuşi, la timp".

Inteligenţa artificială poate găsi conţinut şters de pe reţelele sociale

Pentru că o fotografie poate fi ștearsă din telefon, dar nu și de pe internet. Influencerița americană Kalie Robins spune că AI a găsit imagini cu fetița ei pe care le ștersese de pe rețelele sociale.

"A găsit o fotografie cu unul dintre ei când era nou-născut, de pe pagina mamei mele, de acum câțiva ani, iar apoi a găsit-o pe aceasta. Eu am șters fotografia asta acum trei ani", menţionează Kalie Robins, mamă Influencer.

Acum opt ani, un tribunal din Italia a obligat o mamă să șteargă toate pozele și videoclipurile cu fiul ei postate pe Facebook. Băiatul, care avea 16 ani, ceruse protecție împotriva postărilor mamei.

În concluzie, copilul nu e o extensie a contului de social media al părintelui. Are propria identitate și propriile limite. Iar cea mai importantă formă de respect începe uneori cu o întrebare simplă, tu vrei ca ceilalți să știe despre asta?