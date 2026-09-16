Un proprietar din Marea Britanie spune că valoarea casei sale de vis a scăzut cu aproximativ 170.000 de lire sterline după ce s-au construit patru depozite uriașe chiar lângă locuință. David Gerrard, în vârstă de 47 de ani, locuiește împreună cu familia sa în Wigan, Lancashire, iar acum se teme că imobilul cu cinci dormitoare ar putea fi foarte greu de vândut.

Coşmarul unui proprietar britanic, după ce valoarea casei sale s-a prăbuşit. Ce i-a dat planurile peste cap - Sursa: Captură foto video Daily Mail

Înainte de construirea depozitelor, casa era evaluată la aproximativ 550.000 de lire sterline. Recent, un agent imobiliar i-a spus însă că, în condițiile actuale, proprietatea ar valora între 380.000 și 395.000 de lire sterline, relatează Daily Mail.

Patru hale industriale, construite la doar câțiva metri de locuințele din zonă

Cele patru hale industriale au fost construite la doar câțiva metri de locuințele din zonă și au o suprafață totală de aproximativ 350.000 de metri pătrați. Unele dintre clădiri ajung la o înălțime de 18,3 metri. Localnicii le-au comparat cu niște "nave de croazieră" uriașe.

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Gerrard și soția sa au cumpărat casa în 2019, când zona rezidențială era nou construită, și au investit ulterior timp și bani în renovarea ei. Bărbatul spune că locuința reprezenta principala sa formă de siguranță financiară pentru pensionare, după ce a muncit de la 16 ani și nu are o pensie privată.

Localnicii reclamă zgomotul produs de camioanele care circulă spre și dinspre depozite

Problemele nu se limitează însă la scăderea valorii imobiliare. Localnicii reclamă zgomotul produs de camioanele care circulă spre și dinspre depozite, inclusiv pe timpul nopții. Au fost raportate zgomote de motoare, lovituri și un zumzet constant care le-ar afecta somnul.

Compania de logistică Whistl, care a început să opereze non-stop la unul dintre depozite în luna iulie, a recunoscut că zgomotul "a avut un impact" asupra locuitorilor din apropiere. Începând din 7 septembrie, transporturile din curtea complexului au fost oprite între miezul nopții și ora 6:00, în timp ce sunt analizate măsuri suplimentare pentru reducerea zgomotului.

Valoarea casei a scăzut cu aproximativ 170.000 de lire sterline

Dezvoltarea a generat controverse încă din timpul construcției. Locuitorii au reclamat inclusiv inundații în grădini, lumini puternice care pătrund în dormitoare și avertismente automate emise de instalațiile complexului.

Un audit independent comandat de Consiliul Local Wigan a concluzionat că autorizația de construire a fost acordată în conformitate cu legislația și procedurile, dar a constatat și că locuitorii nu au avut "nicio oportunitate reală" de a se implica înainte ca proiectul să fie depus.

Primarul regiunii Greater Manchester, Bev Craig, a vizitat zona pe 28 august și a stat de vorbă cu localnicii. După vizită, aceasta a declarat că faptul că o construcție atât de mare a fost ridicată atât de aproape de locuințe "nu i se pare în regulă", după ce a ascultat nemulțumirile privind zgomotul, inundațiile și celelalte probleme.