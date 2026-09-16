Suma uriaşă pe care au cheltuit-o SUA în războiul cu Iranul. Ar putea pierde 3 miliarde de dolari pe lună

Războiul pornit de Donald Trump împotriva Iranului a scos din vistieria Statelor Unite 38 de miliarde de dolari, până la 1 august, arată un raport al Biroului de Buget al Congresului, instituţie fără partizanat politic, citată de Associated Press. Cheltuielile ar putea creşte până la 3 miliarde de dolari pe lună, dacă războiul ar intra din nou într-o fază acută, se arată în acelaşi raport.

Instituţia citată spune că războiul va creşte inflaţia în State în prima parte din 2027, cu 0.5 procente faţă de estimările anterioare. Această creştere se datorează, în principal, scăderii cantităţilor de petrol şi gaze naturale care trec prin strâmtoarea Ormuz, dar şi problemelor de transport prin Marea Roşie, generate de rebelii Houthi.

Estimarea este foarte apropiată cu ceea ce spusese Secretarul de Război Pete Hegseth, care declarase în faţa Senatului că vorbim de cheltuieli de 37.5 miliarde de dolari.

Cele mai mari cheltuieli se datorează nevoii uriaşe de muniţie, dar şi faptului că s-au pierdut echipamente militare serioase, ca număr şi performanţă.

Articolul continuă după reclamă

Aceste cheltuieli nu includ şi costurile cu veteranii răniţi sau cu militarii ucişi în conflict.

Mai mult, discutăm de sute de milioane de dolari pierdute în atacurile iraniene asupra clădirilor militare şi diplomatice americane din Orientul Mijlociu.

Estimările sunt că aceste costuri ar putea creşte - conflictul ar putea intra într-o nouă fază "fierbinte", cu cheltuieli lunare pentru americani de 2-3 miliarde de dolari.

Până în acest moment, se estimează că Statele Unite au consumat două treimi din rachetele interceptoare pe care le aveau, iar refacerea stocurilor ar dura aproximativ cinci ani.

Costurile bugetare se "transformă" în costuri politice

Calculele vin într-un moment în care americanii se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, iar costul mare al războiului din Orientul Mijlociu se reflectă în cifrele slabe cu care sunt cotaţi republicanii. În acest moment, republicanii deţin majoritatea în Cameră şi Senat, dar poziţia lor se clatină.

Războiul început pe 28 februarie a intrat în a şaptea lună de desfăşurare şi nu se vede sfârşitul la orizont. Casa Albă a cerut o suplimentare de fonduri de 87.6 miliarde de dolari, în iunie. Cei mai mulţi bani ar fi trebuit să meargă către cheltuielile de război, însă Congresul nu a aprobat cererea.