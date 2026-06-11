Piața muncii s-a întors pe dos: de două ori mai mulți candidați pe un post și cu o treime mai puține joburi. După ani la rând în care companiile se plângeau că nu găsesc oameni, acum candidații se bat pentru fiecare loc. Restructurările curg, oameni cu zeci de ani vechime sunt dați afară, iar de la începutul anului, peste 34.000 de contracte au fost închise prin concedieri colective.

"Eu, ca angajator, am avut 17 angajați și am ajuns la 3 angajați", a declarat Cristian Pandele.

Cristian Pandele, antreprenor în turism și imobiliare, spune că în ultimul an și-a redus drastic echipa. A renunţat la 80% dintre angajaţi.

"Taxele sunt foarte mari pentru angajatori. Cărțile de muncă au ajuns foarte mari. La minimul pe economie dai 300 de euro pe angajat. Poate trebuie să vii cu bani de acasă. Chiar mă gândeam să-mi mut firma în Georgia, pentru că acolo taxele sunt mult mai mici. Multe firme vor migra în alte țări", a explicat antreprenorul.

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Concedierile nu apar mereu în statisticile oficiale

Iar disponibilizările nu se văd întotdeauna în cifrele oficiale, dar se simt în economie.

"Sunt foarte multe concedieri, sau, ca să le denumim exact, încetări ale contractului individual de muncă, fără ca acestea să se vadă în mod direct în statisticile de la Ministerul Muncii. Mai ales companiile pe filieră americană și cele occidentale nu mai fac concedieri colective, pentru că este nerentabil. Companiile vin și negociază un acord de încetare a contractului de muncă cu salariatul. Am avut foarte multe consultații în ceea ce privește negocierea pachetului de exit, mai ales în IT. Am simțit valuri de plecări ale companiilor din România, majoritatea pleacă în țări cu muncă ieftină", a explicat Costel Gîlcă, avocat specializat în dreptul muncii.

Asta se vede în cererea şi oferta de pe piaţă. E bătaie pe locurile de muncă.

Concurenţa pentru un job s-a dublat

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"Numărul aplicărilor a crescut cu 20%, semn că tot mai mulți oameni urmăresc oportunități noi. Incertitudinea economică îi face pe oameni să-și monitorizeze mai atent opțiunile și să aplice în mai multe locuri simultan, pentru a-și crește șansele", a precizat Noemi Szekely, brand manager platformă joburi.

Oamenii caută să lucreze mai mult ca niciodată. Domeniile cele mai căutate rămân transportul, curieratul și logistica.

"Știu că este o perioadă destul de bulversată. Este o criză acută care e în diferite sectoare", a declarat o persoană.

"Probabil sunt motive economice. Vedeți, economia noastră stagnează, dă înapoi", a punctat altcineva.

Ce înseamnă fenomenul "job hugging"

Vânătoare locurilor de muncă se vede şi în rândul tinerilor. 50.000 de candidați cu vârste de 16 și 17 ani au aplicat pentru un job de la începutul anului și până acum, în creștere cu 25% față de anul trecut. Prin ANOFM, în acest moment există în acest moment 35.000 de locuri de munca vacante.

Fenomenul numit "job hugging", păstrarea locului de muncă din teama de a nu găsi altul, devine tot mai prezent. Puțini mai îndrăznesc să demisioneze. Întrebarea care rămâne este cât timp vor rezista și angajatorii sub presiunea fiscală, și angajații sub presiunea incertitudinii.

"Job huggingul este fenomenul definitoriu al acestui an. Termenul descrie angajații care aleg să rămână la un loc de muncă chiar dacă nu sunt complet mulțumiți, deoarece percep viața fiind mai nesigură. După ani în care oamenii schimbau relativ ușor angajatorul pentru salarii mai bune acum se orientează spre stabilitate", a subliniat Noemi Szekely.