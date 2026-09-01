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Rata şomajului a scăzut la 6,4% în iulie. În rândul tinerilor, procentul rămâne ridicat, la 30,8%

Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 09:47 | Modificat la 01.09.2026, 10:02

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în iulie, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna iunie a acestui an, însă rămâne la un nivel ridicat în rândul tinerilor, de 30,8%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru iulie 2026 a fost de 526.800, în scădere faţă de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 şomeri, dar în creştere raportat la aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost 484.800 şomeri.

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor, valorile fiind 6,7% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin.

În rândul persoanelor adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026 (5,0% în cazul bărbaţilor şi 5,5% în cazul femeilor).

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Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 76,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2026. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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