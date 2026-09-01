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Rusia a distrus punctul de trecere al frontierei cu România de la Orlivka-Isaccea. Vama e nefuncţională

Punctul de trecere Orlivka-Isaccea, distrus de un atac al ruşilor. Vama e nefuncţională
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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 10:10 | Modificat la 01.09.2026, 10:24

Ruşii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul "Orlivka", situat la graniţa Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka - Isaccea nu funcţionează, iar echipele de intervenţie acţionează pentru stingerea incendiului izbucnit în locul unde a lovit drona.

"În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul 'Orlivka', situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare", a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin "Orlivka" au fost suspendate temporar. Mijloacele de transport sunt redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei. Grănicerii îndeamnă ca această informaţie să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat.

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Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean. Autorităţile ucrainene subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier "Vinohradivka", situat la graniţa cu Republica  Moldova.

Redactia Observator
Redactia Observator
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