România va avea radare care să detecteze ţinte ce zboară la joasă altitudine. Aceste radare sunt utile în cazul dronelor care intră pe teritoriul naţional "sub radar".

Radare de joasă altitudine pentru România. Slovacia trimite echipamentele şi militarii care să le opereze - Facebook / Radu Miruţă

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a precizat că aceste radare vor fi oferite României de către Slovacia. De asemenea, partea slovacă va trimite şi personal care să opereze aceste echipamente.

Slovacia trimite radare speciale în România

Decizia Slovacia de a trimite radarele este o urmare a apelului lansat de România în cadrul NATO prin care ţara noastră a cerut echipamente speciale pentru detectarea ţintelor la joasă altitudine.

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"Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!

I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit ca este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni", a fost mesajul postat de Radu Miruţă pe contul său de Facebook.

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