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Video Anca Pandrea a murit la 80 de ani. Actriţa suferea de cancer

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 08:06 | Modificat la 01.09.2026, 08:10

Este doliu în lumea teatrului românesc. Anca Pandrea, una dintre figurile marcante ale teatrului și filmului românesc, a murit la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut public pe o reţea de socializare de o apropiată.

Anca Pandrea suferea de cancer şi a fost diagnosticată cu insuficienţă cardiacă şi respiratorie fiind dependentă de aparatul de oxigen. În ultimele două săptămâni, starea de sănătate a regretatei artiste s-a degradat brusc şi a fost internată.

La teatrul de comedie din Bucureşti a jucat alături de nume mari ale scenei româneşti

Veste morţii a căzut ca un fulger. Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946 şi a avut o carieră de zeci de ani în teatru, cinematografie şi televiziune. A debutat pe marele ecran încă din anii '60. După finalizarea studiilor, a fost repartizată la Satu Mare.

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Ulterior, a ajuns la teatrul de comedie din Bucureşti unde a jucat alături de nume mari ale scenei româneşti. Un capitol important al carierei sale l-a reprezentat Teatrul Incomod înfiinţat alături de Iurie Darie. Pentru publicul larg, Anca Pandrea a rămas cunoscută şi datorită uneia dintre cele mai lungi poveşti de dragoste din lumea artistică românească pe care a trăit-o cu Iurie Darie mai bine de două decenii.

Alexia Bucur
Alexia Bucur
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