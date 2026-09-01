La 30 de ani de la moartea lui Tupac, un caz care a ţinut lumea hip-hopului cu sufletul la gură, avem, în sfârşit, un verdict. "Keffe D", fost lider al unei bande şi singura persoană acuzată oficial în dosar, a fost găsit vinovat că a ordonat atacul asupra rapperului.

Juriul a ajuns la verdict după mai puţin de trei ore de deliberări. Iar decizia a fost una extrem de emoţionantă pentru familia lui Tupac. Sora rapperului a izbucnit în lacrimi şi i-a îmbrăţişat pe procurori.

În sală s-a aflat şi fiul lui Davis, care şi-a acoperit faţa cu mâna după anunţ.

"Keffe D" riscă acum închisoare pe viaţă. Imediat după deznodământ, a negat acuzaţiile şi spune că va face apel. Sentinţa oficială e programată pentru luna viitoare.