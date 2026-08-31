Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde
Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde - ProfiMediaImages Galerie (4)
O majoritatea covârşitoare a românilor consideră că ţara se mişcă într-o direcţie greşită. Dacă atunci când vine vorba despre acest lucru circa 80% au aceeaşi părere, când vine vorba despre partidele de la care așteaptă salvarea, situaţia stă diferit.
Românii consideră, în proporţie de 80%, că ţara merge într-o direcţie greşită. Aceştia sunt dezamăgiţi de partidele parlamentare, dar şi de modul în care se reflectă toate deciziile politice în situaţia economică a ţării. Dacă duminică ar avea loc Alegeri Parlamentare, cei mai mulţi spun că ar vota cu Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR). Peste 20% ar vota cu PSD şi tot peste 20% cu PNL.
Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate?
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Cine cred românii că este principalul vinovat pentru instabilitatea politică?
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