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Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde

Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde - ProfiMediaImages Galerie (4)
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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 13:35 | Modificat la 31.08.2026, 13:44

O majoritatea covârşitoare a românilor consideră că ţara se mişcă într-o direcţie greşită. Dacă atunci când vine vorba despre acest lucru circa 80% au aceeaşi părere, când vine vorba despre partidele de la care așteaptă salvarea, situaţia stă diferit.

Românii consideră, în proporţie de 80%, că ţara merge într-o direcţie greşită. Aceştia sunt dezamăgiţi de partidele parlamentare, dar şi de modul în care se reflectă toate deciziile politice în situaţia economică a ţării. Dacă duminică ar avea loc Alegeri Parlamentare, cei mai mulţi spun că ar vota cu Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR). Peste 20% ar vota cu PSD şi tot peste 20% cu PNL.

Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate?

Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde

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Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde

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Cu cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc Anticipate. SONDAJE comparative CURS-IRES-Avangarde

Redactia Observator
Redactia Observator
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