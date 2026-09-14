Rata şomajului din România a crescut la 6,8% în trimestrul II din 2026. În rândul tinerilor, se apropie de 30%

Şomajul a crescut în România în trimestrul al doilea din 2026, iar cele mai noi date INS arată o situaţie dificilă mai ales în rândul tinerilor. Aproape unul din trei români cu vârste între 15 şi 24 de ani aflaţi pe piaţa muncii este şomer.

În acelaşi timp, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani), în trimestrul II 2026 a fost de 62,7%, în creştere faţă de trimestrul anterior, în timp ce în rândul populaţiei în vârstă de 20-64 ani, aceasta a fost de 68,8%, mai mare faţă de trimestrul anterior, potrivit News.ro.

Şomajul a urcat la 6,8% în trimestrul II 2026

"Rata şomajului în trimestrul II 2026 a fost de 6,8%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I 2026. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,4 puncte procentuale (7,0% la femei, faţă de 6,6% la bărbaţi), iar pe medii rezidenţiale, de 6,1 puncte procentuale (10,1% în mediul rural, faţă de 4,0% în mediul urban). Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (29,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani)", precizează Institutul Naţional de Statistică (INS), într-un comunicat de presă.

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În trimestrul II 2026, populaţia activă a României era de 8,22 milioane persoane, din care 7,67 milioane persoane erau ocupate şi 558 100 erau şomeri.

Diferenţe mari între bărbaţi şi femei, dar şi între urban şi rural

INS mai arată că, în trimestrul II 2026, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 62,7%, în creştere cu 0,1% faţă de trimestrul anterior. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,8%, mai mare, comparativ cu trimestrul anterior.

La bărbaţi, rata de ocupare a fost mai mare (70,9%), faţă de 54,3% la femei şi la persoanele din mediul urban (69,0%, faţă de 56,1% în mediul rural). În acelaşi timp, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 15,3%.