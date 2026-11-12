Un cuplu din India a cumpărat, în 2020, 100 de bulbi de șofran din Kashmir și au început să experimenteze cultivarea acestuia într-o cameră de aproximativ 7,4 metri pătrați. Câțiva ani mai târziu, proiectul lor s-a transformat într-o afacere care produce șofran și oferă instruire celor interesați de agricultura practicată în spații închise.

Afacerea începută de un cuplu într-o cameră de 7 metri pătraţi. Astăzi le aduce venituri de 30.000 de euro - Sursa: Instagram/ @divya_lohakare

Divya și Akshay Holey au pus bazele companiei Shaya Enterprises, cu sediul în Nagpur, India. Potrivit The Times of India, afacerea a înregistrat venituri de aproximativ 28.900 de euro în anul fiscal 2024-2025.

Au început totul cu 100 de bulbi de şofran

Ideea unei afaceri proprii a apărut în 2018, când Divya și Akshay au început să caute o activitate care să poată fi dezvoltată într-un spațiu restrâns și să aibă cerere constantă pe piață.

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După ce au analizat mai multe posibilități, au ales șofranul, unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Au petrecut aproximativ un an și jumătate studiind metodele de cultivare și au făcut mai multe deplasări în Kashmir, unde au învățat de la producătorii locali.

Au amenajat camera cu un aparat de aer condiționat și un sistem de umidificare

În 2020, au cumpărat primii 100 de bulbi și au amenajat o cameră de aproximativ 7,4 metri pătrați. Au instalat un aparat de aer condiționat și un sistem de umidificare pentru a reproduce condițiile necesare dezvoltării plantelor.

Primul experiment a avut rezultate încurajatoare: peste 80 dintre cei 100 de bulbi au înflorit.

Un element important al proiectului este cultivarea aeroponică, o metodă prin care rădăcinile plantelor sunt menținute în aer și primesc substanțele nutritive printr-o ceață fină.

Temperatura, umiditatea și iluminarea sunt controlate atent, astfel încât plantele să beneficieze de condiții potrivite pentru dezvoltare.

După primele rezultate, cei doi au continuat să își îmbunătățească sistemul și au investit în echipamente și cercetare. Potrivit informațiilor prezentate de publicația indiană, investiția inițială acumulată în dezvoltarea proiectului s-a apropiat de 14.400 de euro.

În 2023, au amenajat o unitate de cultivare pe terasa locuinței

După mutarea în Nagpur, soții au continuat să dezvolte afacerea. În 2023, au amenajat o unitate de cultivare pe terasa locuinței, unde au plantat aproximativ 250 de kilograme de bulbi.

Prima recoltă obținută în această unitate a fost de aproximativ 1.600 de grame de șofran, comercializate cu aproximativ 6 euro gramul. Veniturile rezultate au ajuns la circa 9.600 de euro.

Ulterior, spațiul de producție a fost extins la 400 de metri pătrați, iar compania Shaya Enterprises a început să își comercializeze produsele sub propriul brand.

Venituri de aproape 29.000 de euro și un nou model de afacere

Potrivit datelor citate de The Times of India, compania a înregistrat venituri de aproximativ 9.600 de euro în anul fiscal 2023-2024 și de aproape 28.900 de euro în 2024-2025, când producția proprie a ajuns la 4,73 kilograme de șofran.

Afacerea nu se limitează însă la cultivare și vânzare. Divya și Akshay organizează și cursuri pentru persoanele care doresc să își amenajeze propriile unități de cultivare în interior.

Cultivarea microplantelor, următoarele direcţii de dezvoltare explorate

În februarie 2025, cei doi instruiseră deja 150 de persoane, dintre care 29 își înființaseră propriile unități. O parte dintre producătorii formați în cadrul programelor lor colaborează ulterior cu compania, care le cumpără recolta pentru ambalare și comercializare.

Cei doi explorează în prezent și alte direcții de dezvoltare, printre care cultivarea microplantelor și realizarea unor kituri pentru persoanele care vor să le crească acasă.