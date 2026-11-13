"Sunt un om de rahat". Cum au arătat ultimele ore ale lui Jensen Huang la Nvidia

Presa americană scrie în valuri despre decăderea incredibilă a unui titan al tehnologiei mondiale: Jensen Huang, fostul CEO al Nvidia. Radiografia ultimelor sale ore la conducerea Nvidia arată că după decenii în care controla aproape fiecare detaliu al companiei, Huang s-a resemnat complet, a abandonat orice plan de a-și salva poziția şi a ajuns să se descrie drept "un om de rahat".

Se spune că nimic nu le place americanilor mai mult decât să vadă cum se prăbușesc eroii pe care tot ei i-au ridicat pe piedestal.

Jensen Huang, omul care a construit Nvidia și a transformat-o într-un imperiu mondial al tehnologiei, a fost nevoit ieri să demisioneze de la conducerea companiei pe care a fondat-o.

Povestea eroului vizionar căzut în dizgrație continuă să țină prima pagină a presei americane.

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Ultimele ore ale lui Jensen Huang la Nvidia: de la control absolut la "nu-mi pasă"

Bloomberg dezvăluie că, după săptămâni în care a negat acuzațiile de infidelitate și a luptat pentru a-și păstra funcția de director general la Nvidia, în cele din urmă, capitularea lui Huang a venit miercuri, la miezul nopții.

A acceptat să demisioneze fără ca măcar să mai fi încercat să negocieze condiții. Părea un om înfrânt și devastat, lipsit de energia care l-a făcut faimos.

Este cu atât mai impresionant cu cât Huang a devenit celebru pentru atenția pe care o acorda celor mai mici detalii în companie, de la cipurile pe care le producea până la pachetele salariale ale celor mai tineri angajați.

Cei care au discutat cu el în ultimele zile au povestit că își pierduse aura de lider care deţine controlul și lăsa impresia că nu-i mai pasă de nimic. Chiar așa, zic ei, se exprima "cum o fi" și "nu-mi pasă".

Tot ei spun că miliardarul începuse să se condamne singur și că adoptase o atitudine de căință, descriindu-se drept "un om de rahat".

Huang susținea că nu-i mai pasă ce se întâmplă cu el. Le spunea apropiaților că principala sa preocupare era soția sa și că nu-și dorea să "distrugă viețile" femeilor cu care a fost asociat romantic.

Reuters a dezvăluit în ultimele ore că Huang ar fi avut o aventură cu o a doua angajată de la Nvidia, asta în afară de relaţia cu presupusa spioană a Chinei.

Cum a început scandalul care a dus la căderea lui Jensen Huang

A fost o prăbușire uluitor de rapidă pentru un titan al industriei tehnologice care, în urmă cu doar două săptămâni, era imaginea inteligenței artificiale la nivel mondial.

Prin stilul său direct și energia debordantă, Jensen Huang a reușit să-l cucerească pe președintele Donald Trump, a influențat politicile globale în materie de tehnologie și a strâns admiratori în turneele sale internaționale, organizate de parcă era un Papă.

Bloomberg scrie că este greu de imaginat cum va arăta în continuare industria și actualul boom al inteligenței artificiale fără Huang la conducerea Nvidia.

"Contribuțiile lui Jensen la Nvidia sunt profunde. Nvidia este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume", le-a transmis angajaților, într-un email trimis după înlăturarea lui Huang, Harvey Jones, președintele consiliului de administrație al companiei.

Când a apărut prima dată scandalul, la sfârșitul lunii octombrie, că Huang avea legături apropiate cu o femeie suspectată că ar fi spioană chineză, lumea credea că acesta va reuși să depășească momentul.

Consiliul de administrație, dominat de vechi investitori, parteneri de afaceri și prieteni ai lui Huang, era reticent în a reacționa la articolele de presă sau chiar în a le comenta public.

Până și presa care a relatat inițial despre legăturile apropiate dintre Jensen Huang și Alice Huang, femeia suspectată de spionaj în favoarea Chinei, a evitat la început să abordeze natura exactă a relației: de afaceri sau amoroasă.

Huang le-a spus prietenilor și colegilor că nu i-a fost infidel soției sale. Încă de la sfârșitul anului 2025, respingea aceste acuzații atunci când era întrebat în interiorul companiei.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri în calitate de CEO, Huang a declarat pentru Bloomberg că relația sa cu Alice Huang era una obișnuită, similară celor pe care le avea cu clienții și directorii din China. "Totul a fost complet normal și nimic neobișnuit", a susţinut el.

Un moment de cotitură a venit vinerea trecută, pe 6 noiembrie, când un articol din Financial Times preciza, citând oficiali americani, că relația celor doi ar fi fost una romantică.

La scurt timp după aceea, Tim Teter, directorul juridic al Nvidia, s-a dus acasă la Huang ca să-l confrunte. A fost momentul în care Huang a mărturisit adevărul.

Chiar și atunci, majoritatea membrilor consiliului de administrație tot nu doreau să adopte o poziție publică. Însă Teter, care este și secretarul consiliului de administrație, le-a spus că trebuie să acționeze. A anunțat apoi că va investiga acuzațiile.

Momentul în care Jensen Huang a recunoscut aventura

Ancheta urma să fie condusă de o prestigioasă firmă de avocatură. Duminica trecută, Huang a trimis un e-mail tuturor angajaților companiei, în care a recunoscut aventura, și-a cerut scuze familiei și a promis că va "coopera pe deplin" în timpul investigației.

Pe măsură ce scandalul lua amploare, poate deloc surprinzător, Huang nu mai era atent la numeroasele sale responsabilități din cadrul companiei. Nvidia are o structură de conducere neobișnuită. Aproximativ 60 de directori îi raportau direct lui Huang, un număr uriaș față de o companie obișnuită.

Nvidia are un sistem prin care angajații îi trimit mailuri cu cinci lucruri pe care le consideră prioritare în activitatea lor. Huang folosea aceste liste pentru a verifica dacă angajații se concentrau asupra obiectivelor pe care el le considera importante.

În mod normal, răspundea pe loc la aceste mesaje, la orice oră din zi sau din noapte. În ultimele zile însă, nu mai făcea asta.

Miercuri, The New York Times a relatat că Huang avea o relație extraconjugală şi cu Kimberly Powell, vicepreședinta unei divizii din cadrul Nvidia.

De această dată, consiliul de administrație a acționat rapid. S-a reunit într-o ședință remote, care a continuat până miercuri târziu în noapte. În cele din urmă, Huang nu a mai avut de ales decât să demisioneze, fără să păstreze vreun rol oficial în compania pe care a cofondat-o.

Plecarea lui Jensen Huang lasă un gol uriaș la Nvidia. Cine poate conduce imperiul tehnologic

Consiliul de administrație a anunțat ieri că directorul financiar al companiei, Colette Kress, va prelua temporar funcția de CEO. Acesta a încercat imediat să-i liniștească pe angajați.

"Cred cu tărie în această companie și în viitorul ei. Mai presus de orice, cred în fiecare dintre voi, în clienții și partenerii noștri și în rolul vital pe care îl avem în fiecare zi în economia globală.

Alături de Consiliul de administrație și de echipa de conducere, recunoaștem că a fost o perioadă extraordinar de grea și vreau să știți că suntem recunoscători pentru reziliența, profesionalismul și dedicarea de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc", le-a scris ea angajaților într-un mail.

A promis că va organiza o întâlnire cu toți angajații pe 18 noiembrie. Cu o zi înainte, Nvidia își va prezenta rezultatele financiare. Analiștii de pe Wall Street estimează că va prezenta rapoarte care vor arăta o creștere aproape dublă a vânzărilor trimestriale.

Plecarea lui Jensen Huang lasă însă un gol uriaș la vârful Nvidia. Compania se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile provocări din istoria sa. Să găsească un succesor capabil să preia conducerea imperiului tehnologic construit de omul care i-a definit destinul timp de peste trei decenii.

Pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Huang se numără Lisa Su, CEO la AMD, unul dintre principalii rivali ai Nvidia, și Rene Haas, CEO-ul Arm Holdings, companie tot din industria semiconductorilor.

Este însă greu de imaginat că o singură persoană ar putea îndeplini toate rolurile pe care le juca Huang: expert în tehnologie, director executiv, specialist în marketing, lobbyist și imagine publică a companiei, comentează Bloomberg.

Cât despre Huang, chiar dacă și-ar dori acest lucru, el nu se va putea retrage din viața publică.

În următoarele săptămâni, este așteptat să depună mărturie în fața congresului american, unde va fi întrebat despre relația sa cu Alice Huang și dacă aceasta le-ar fi dat chinezilor secretele celor mai avansate cipuri produse de Nvidia.