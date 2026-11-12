Afacerea cu care doi britanici au dat lovitura. Au cumpărat un site cu 35 de euro, iar acum sunt milionari

Totul a devenit posibil după ce au lansat o afacere cu felicitări personalizate. Au cumpărat un domeniu web cu doar 35 de euro pe an, iar anul trecut compania lor a înregistrat venituri de un milion de lire sterline. Tom și Olivia Herron au renunțat la viața lor din Marea Britanie, și-au vândut casa și s-au mutat împreună cu cei trei copii în Mauritius, o insulă tropicală din Oceanul Indian.

Este o schimbare radicală față de viața pe care o duceau în urmă cu câțiva ani, când Tom, consultant în relații publice, lucra zilnic la birou înghesuit, amenajat în podul casei lor. În prezent, Tom și Olivia Herron își pot începe ziua de lucru cu o sesiune de înot alături de delfini, la doar zece minute de locuința lor din paradisul tropical Mauritius.

O fotografie amuzantă le-a dat ideea unei afaceri

"Un mesaj pe WhatsApp, care conținea o imagine modificată digital cu tatăl meu ne-a făcut pe toți să râdem. Dar apoi ne-am gândit: dacă inteligența artificială poate crea gratuit o asemenea imagine, de ce să nu folosim această tehnologie pentru a realiza felicitări personalizate, în diferite situații amuzante, care să poată fi trimise prin poștă? Așa că am început o afacere", povestește Tom.

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După ce i-a arătat imaginea soției sale, Olivia, și fratelui său, Spencer, în vârstă de 38 de ani, cei trei au decis să facă un pas curajos și să înființeze o afacere cu felicitări create cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit DailyMail.

Clienții trimit fotografii cu membri ai familiei, prieteni sau animale de companie, iar imaginile sunt transformate digital în felicitări personalizate, sentimentale sau amuzante, de obicei pentru aniversări și alte ocazii speciale.

Tom explică faptul că niciunul dintre ei nu avea experiență în domeniul informaticii, însă era dornic să învețe.

"Am folosit instrumente gratuite de inteligență artificială, precum Google Gemini, pentru a afla cum să creez felicitările. Am primit ajutor pentru generarea imaginilor de la platforme precum Replicate și am folosit alte instrumente AI, cum ar fi Canva, pentru a concepe diferite felicitări și șabloane care puteau fi adaptate fotografiilor", spune el.

Au investit 30 de lire într-un domeniu web și 500 de lire într-o imprimantă

Cei trei au cumpărat domeniul lookalikey.com pentru 30 de lire sterline pe an. Imaginile puteau fi create gratuit pe un laptop, însă au investit 500 de lire într-o imprimantă color, necesară pentru a transforma desenele digitale în felicitări fizice, care urmau să fie trimise prin poștă.

În numai o lună de la lansare, promovarea pe rețelele sociale a adus atât de multe comenzi, încât cei trei nu au mai putut face față tipăririi și expedierii a aproximativ 1.000 de felicitări de acasă. Au decis astfel să externalizeze procesul către o companie din Guernsey. Deși o felicitare, cu tot cu livrare, costă în mod obișnuit 4,49 lire sterline, cel puțin patru lire sunt cheltuite pentru producție, transport, ambalare și promovare.

Unul dintre principalele motive pentru care au lansat afacerea a fost dorința de a scăpa de rutina zilnică și de a putea lucra din străinătate.

"Ne-am gândit la locuri precum Panama, Costa Rica și Malaysia, deoarece ofereau vize pentru nomazii digitali și impozite mai mici pe venituri. Dar, în cele din urmă, am ales Mauritius, pentru că era un loc idilic", explică Tom.

Și-au vândut casa și s-au mutat în Mauritius, fără să fi vizitat vreodată insula

În luna ianuarie, Tom și Olivia, împreună cu cei trei copii ai lor, Max, de 11 ani, Finn, de opt ani, și Eva, acum în vârstă de șase ani, și-au vândut casa evaluată la 900.000 de lire sterline, și-au făcut câte un singur bagaj și au cumpărat bilete doar dus către Mauritius.

Cu patru ani mai devreme, în 2022, cei doi cumpăraseră o casă de familie aflată într-o stare precară, pentru 750.000 de lire sterline. În următorii doi ani, au investit 150.000 de lire în renovări, o mare parte dintre lucrări fiind realizate chiar de ei.

După această perioadă obositoare, își doreau un nou început, fără credit ipotecar, facturi uriașe la energie și impozite împovărătoare.

Înainte de mutare, cei doi simțeau că nu mai aveau suficient timp pentru viața de familie. Tom lucra cu normă întreagă doar pentru a putea plăti facturile, în timp ce Olivia, mamă casnică, își petrecea puținul timp liber rămas după îngrijirea copiilor cu renovarea proprietății.

După școală, își duce adesea copiii la picnic pe plajă, un lucru la care nici nu putea visa înainte. În plus, faptul că locuiesc cu chirie înseamnă că nu mai trebuie să își facă griji pentru costurile și timpul necesare întreținerii unei proprietăți.

"Un aspect esențial al afacerii este că ne permite să locuim oriunde vrem. Am vrut să scăpăm de rutina muncii din Marea Britanie, unde trebuia să ne îngrijorăm permanent cum vom plăti următoarea factură. Existența unei școli internaționale accesibile, cu predare în limba engleză, a fost, de asemenea, un factor important în decizia de a ne muta aici", spune Tom.

Afacerea a ajuns la venituri de un milion de lire sterline pe an

Compania Lookalikey are sediul oficial în Bolton, deoarece acolo se află contabilul firmei, și plătește impozit pe profit în Marea Britanie.

Impozitul britanic pe profit pornește de la 19% pentru profiturile sub 50.000 de lire sterline și ajunge la 25% pentru cele care depășesc 250.000 de lire sterline.

Cuplul afirmă că afacerea este profitabilă, dar nu dorește să dezvăluie cifrele exacte. Compania poate vinde 1.000 de felicitări pe zi, iar anul trecut a înregistrat venituri de un milion de lire sterline.

"Afacerea a crescut mult mai repede decât ne așteptam, iar de Crăciunul trecut ajunsesem să încasăm chiar și 40.000 de lire sterline pe zi", spune Olivia.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a locui în Mauritius

În calitate de rezidenți în Mauritius, cei doi beneficiază de vize gratuite pentru nomazii digitali, cunoscute sub numele de Premium Visa.

Pentru a obține o asemenea viză, solicitanții trebuie să demonstreze că au un venit lunar minim de 1.500 de dolari, echivalentul a aproximativ 1.132 de lire sterline, pentru fiecare adult și de 500 de dolari, aproximativ 377 de lire, pentru fiecare copil. În cazul familiei Herron, acest lucru înseamnă că trebuie să aibă un venit anual de cel puțin 40.740 de lire sterline.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să prezinte dovada unei asigurări private de sănătate. Pentru familia Herron, aceasta costă 2.400 de lire sterline pe an. Persoanele stabilite în Mauritius, care locuiesc pe insulă cel puțin 183 de zile pe an, sunt considerate rezidenți fiscali dacă banii lor sunt depuși într-un cont bancar local, potrivit informațiilor prezentate în articol.

Comparativ cu Marea Britanie, impozitele pe venit sunt mult mai mici. Conform cotelor menționate, primii 500.000 de rupii mauritiene, echivalentul a aproximativ 7.968 de lire sterline, nu sunt impozitați. Pentru următorii 500.000 de rupii se aplică o cotă de 10%, iar veniturile care depășesc un milion de rupii sunt impozitate cu 20%.

Cât costă viața unei familii cu trei copii în Mauritius

După acoperirea cheltuielilor zilnice, Tom și Olivia spun că își permit să economisească cel puțin jumătate din venituri. Banii sunt investiți în fonduri globale care urmăresc evoluția indicilor bursieri, precum și în conturi de economii cu dobânzi ridicate și acces imediat la bani. Economiile sunt destinate situațiilor de urgență și pensionării.

Familia plătește 5.000 de lire sterline pe an pentru școlarizarea fiecăruia dintre cei trei copii la o instituție privată. În plus, închiriază o vilă cu trei dormitoare pentru 2.500 de lire sterline pe lună.

Cheltuielile cu energia reprezintă mai puțin de un sfert din ceea ce plăteau în Marea Britanie. Deși au nevoie de aer condiționat, nu mai trebuie să își facă griji pentru încălzirea locuinței.

Ieșirile la restaurant pot fi mai scumpe decât în Marea Britanie, mai ales dacă aleg localuri destinate turiștilor. Din acest motiv, familia preferă adesea restaurantele frecventate de localnici.

Tom recunoaște că nu toate produsele și serviciile sunt mai ieftine pe insulă.

"Te adaptezi repede la ritmul vieții de pe insulă. Alimentele nu sunt mai ieftine decât în Marea Britanie, iar costul vieții poate fi chiar mai mare. Dar plimbările pe plajă sau explorarea recifelor de corali cu masca și tubul de snorkeling nu costă nimic. Trebuie să ne ciupim mereu ca să ne convingem că trăim cu adevărat această aventură minunată", spune el.