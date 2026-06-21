O să avem o vară plină de fructe româneşti. După mai mulţi ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. În sud, caisele sunt gata de cules. Şi la mere se anunţă o recoltă bogată. Pomicultorii spun că producţia din acest an este cu 90 la sută mai bună ca anul trecut şi speră să iasă pe profit.

Este un an bun pentru fructele româneşti. Deşi în nordul ţării, îngheţul din primăvară a făcut ravagii, în sud, livezile sunt pline cu fructe.

"Nu am avut îngheţ, nu am avut brumă şi am avut ploi. Anul ăsta, să sperăm că putem să ne mai revenim după un an foarte greu 2025. Eu deja recoltez caise tot ce se coace merg cu ele în piaţă", a spus Vasile Bufu, cultivator.

Dacă anul trecut, din pom nu s-a recoltat nici un kilogram de caise, în acest sezon, un singur pom produce aproximativ 30 de kilograme. Producţia estimată în acest an este cu 90% mai bună decât anul trecut.

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Caisele româneşti se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc şi merele autohtone. Şi aici, producţia va fi una bogată.

Între timp, în pieţe, tarabele sunt pline de fucte de import, cu preţuri cuprinse între 10 şi 15 lei pe kilogram. Cei mai mulţi însă nici nu se uită la ele şi le aşteaptă pe cele autohtone.

"Româneşti pentru că sunt mai gustoase, pentru că suntem crescuţi cu ele şi au alt gust decât cele din afară. Caise, cireşe, vişinele nu sunt încă gata, îmi place zmeura, dar e încă scumpă", a spus o clientă.

"Româneşti, bineînţeles. Am venit de la bucureşti special la Craiova să văd cum e piaţa. Să sperăm că cireşele olteneşti sunt cele mai bune", a spus un client.

Pe lângă că sunt gustoase, fructele sunt şi foarte sănătoase.

"Fructele aduc o cantitate foarte mare de fibre, vitamine, au rol de imunitate, antioxidanţi, care ne menţini tineri, sunt importante pentru hidratare", a explicat Flavia Vasile, nutriționist.

Fructele de sezon au vitamine, minerale și antioxidanți. Ele susţin imunitatea, digestia și nivelul de energie.