În marile orașe, mașinile au ocupat aproape tot spațiul dintre blocuri. Joaca s-a mutat în parcuri, prin mall-uri sau în fața ecranelor. Efectele se pot vedea și în comportamentul copiilor de azi: leagă mai greu prietenii, sunt tot mai introvertiți. E drept, nici părinţii nu prea mai au curaj să-i lase singuri pe-afară. Preferă să îşi asume că îi duc chiar ei în parcurile mai mari, chiar dacă sunt mai departe de casă.

Șotronul, elasticul și celelalte jocuri ale copilăriei noastre par să rămână simple amintiri, cel puțin dacă te uiţi prin marile orașe. Mașinile și parcările au acaparat zonele verzi din spatele blocurilor, acolo unde odinioară cei mici își făceau veacul de dimineața până seara.

Astfel că nici părinții nu mai au curaj să-i lase pe cei mici la joacă, lângă bloc. Viorica îşi duce gemenele de 5 ani în parcul din alt cartier al oraşului.

"Dincolo de parc nu știu dacă mai au loc. E mult trafic și cred că și noi suntem prea grăbiți, și șoferii, și noi ca și persoane, uităm să mai stăm 5 minute, să lăsăm un copil să treacă", a spus Viorica.

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"De obicei ieșim cu ei în parc pentru că în spatele blocului de multe ori se întâmplă ca mașinile să treacă cu multă viteză sau copilul să fie neatent sau de cele mai multe ori șoferul să nu acorde prioritate unui copil, fiind micuț poate nu îl vede cum trebuie", a spus un părinte.

"E vorba și de mașini și nu știu, nu pot să o las, nici pe mine mama nu m-a lăsat singură să stau afară", a spus alt părinte.

Părinte: Nu prea o lăsăm nesupravegheată. Sunt mașini plus că e nesigur în general.

Reporter: Mai există varianta de șotron lângă bloc?

Părinte: Doar sub supraveghere. Spatele blocului nostru a fost parc odinioară, nu mai există.

Reporter: Ce e acum?

Părinte: Parcare.

Parcurile mari, sunt, de multe ori, departe de casă, iar cei mici ajung să petreacă prea puțin timp afară și prea mult cu telefonul în mână. Sunt tot mai dependenți de părinți și tot mai introvertiți.

"Observ și părinții hiperprotectivi care caută cumva să nu-i mai expună pe copii unor situații ceva mai provocatoare, ori ca al nostru copil să devină autonom și independent are nevoie, desigur într-un cadru controlat și adaptat vârstei, să se expună diferitelor situații riscante, periculoase încât să-și dezvolte aceste abilități de bază", a explicat psihologul Cristian Grigore.

"Doar în parc dacă pot să-i las, între blocuri nu, categoric nu, se parchează și pe o parte și pe cealaltă, abia poți să ieși din parcare", a spus un părinte.

Datele oficiale o confirmă: de la o zi la alta sunt tot mai multe maşini. La Iași, fiecare al treilea locuitor are maşină. Parcările, ca peste tot, sunt insuficiente.

"Soluția este una foarte simplă, trebuie să încurajăm folosirea transportului public, trebuie să construim parcări supraterane și subterane și trebuie să oferim facilități celor care într-adevăr folosesc transportul public și renunță la mașina personală. Sunt peste 200 de locuri de joacă pentru copii pe care le gestionăm, numai pentru anul trecut avem 43 de locuri de joacă care vor fi modernizate, vom face un loc de joacă pentru copii foarte mare", a declarat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt primăria Iaşi.

Situația se repetă și în alte mari orașe din România. În Capitală sunt înmatriculate aproape 1,7 milioane de autoturisme. În Cluj-Napoca, numărul lor se apropie de jumătate de milion.