Caz revoltător într-o localitate din judeţul Bihor. Un copil de 11 ani a fost agresat sexual în plină stradă de un recidivist. Băiatul se întorcea de şcoală când a fost abordat. Individul a fost arestat preventiv. El mai fusese condamnat în trecut la 14 ani de închisoare după ce a ucis în bătaie un copil.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă circulată din Beiuş. Minorul de 11 ani se întorcea singur de la şcoală când a fost abordat de individ. Acesta a încercat să intre în vorbă cu băiatul, iar în momentul în care copilul a vrut să plece, l-ar fi imobilizat şi l-ar fi sărutat cu forţa.

Dacă va fi găsit vinovat, va fi închis pentru următorii 10 ani

Sesizarea a fost făcută de familia copilului, iar ancheta a fost pusă imediat în mişcare. Procurorii au cerut imediat arestarea preventivă. Au argumentat că antecedentele suspectului şi comportamentul său recent indică un risc ridicat pentru siguranţa publică.

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Totodată a fost dispusă şi o expertiză psihiatrică pentru a stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei. Anchetatorii au descoperit că bărbatul are antecedente extrem de grave şi că a executat o pedeapsă de 14 ani de închisoare după moartea unui copil pe care l-a bătut cu bestialitate. Dacă va fi găsit vinovat, va fi închis pentru următorii 10 ani.