Alina Gorghiu, atac la Bolojan: "Îi este frică de faptul că un premier liberal va fi investit" 

Alina Gorghiu, a declarat duminică, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că ultimatumul dat liberalilor din tabăra Veștea reprezintă, în opinia sa, o dovadă că Ilie Bolojan "nu este stăpân pe situație". Totodată, Deputatul liberal mai anunţă şi că guvernul pe care Veştea îl va propune va avea cinci portofolii alocate Partidului Naţional Liberal.

„Dacă eu sunt în situația aceasta, de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu e pentru că e foarte stăpân pe situație, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal va fi investit în Parlamentul României”, a spus Gorghiu.

Fostul ministru al Justiției a anunțat că premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună, în această seară, programul de guvernare și lista miniștrilor. „Va fi un număr relevant de parlamentari, suficient și necesar pentru ca acest guvern (Veștea - n.r.) să fie investit” (...) „Mai avem 24 de ore până mâine. Cel mai probabil în seara asta se va depune programul de guvernare, lista de miniștri și mâine vom vedea în Parlament cum vor evolua lucrurile. Guvernul Veștea va merge în parlament. Se merge până la capăt”, a spus Alina Gorghiu.

Tabăra Veștea merge până la capăt

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Întrebată dacă Guvernul Adrian Veștea va reuși să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire, șefa PNL Argeș a susținut că "alegerea este ușoară pentru colegii din Parlament".

„Vorbim de o componentă liberală substanțială. Din discuțiile pe care noi le-am făcut, schema care teoretic va reveni Partidului Național Liberal, va fi un premier liberal și cel puțin 5 miniștri liberali”, a declarat Alina Gorghiu.

Aceasta nu a nominalizat miniștrii care ar urma să facă parte din viitorul executiv, însă a precizat că "viitorul guvern propus de Adrian Veștea va fi unul cu identitate liberală asumată".

Alina Gorghiu și-a exprimat speranța că fiecare parlamentar se va gândi foarte serios la votul de învestitură pentru Guvernul Veștea, dar a evitat însă să spună dacă viitorul cabinet ar putea fi învestit și cu sprijinul parlamentarilor AUR.

"Veți vedea mâine cum, dintr-o dată, toate lucrurile se vor liniști", a mai spus Alina Gorghiu.