Pedro Sanchez vede în victoria democraților un semnal pentru Spania: Valul extremei drepte se prăbușește

Victoria democraților la alegerile pentru Congresul SUA a provocat reacții și în Europa. Premierul spaniol Pedro Sanchez consideră că rezultatul scrutinului american marchează un recul al extremei drepte și anticipează un scenariu similar în Spania. Liderul socialist a transmis un mesaj critic la adresa adversarilor săi politici, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor anticipate din 29 noiembrie, în care formațiunile de dreapta sunt considerate favorite.

"Ieri, societatea americană a votat împotriva politicilor care doar sărăcesc. Împotriva urii. Împotriva machismului. Împotriva negării modificărilor climatice şi împotriva privilegiilor elitelor. Asta s-a întâmplat în Brazilia. Asta tocmai s-a întâmplat în Statele Unite. Şi asta se va întâmpla în curând în Spania", a scris Pedro Sanchez pe platforma X.

Semnal și pentru Spania

"Valul ultra pe care pretind că s-au urcat Feijoo şi Abascal nu mai avansează - se prăbuşeşte", a apreciat Sanchez, referindu-se la adversarii săi politici - Alberto Nunez Feijoo, liderul formaţiunii conservatoare Partidul Popular, respectiv Santiago Abascal, şeful partidului de extremă dreapta Vox.

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Democraţii din SUA i-au învins categoric pe republicani în scrutinul de marţi, obţinând majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Cu o săptămână în urmă, preşedintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a fost reales în ciuda sondajelor de opinie care indicau o victorie a adversarului său de dreapta, senatorul Flavio Bolsonaro.

În Spania urmează să aibă loc în 29 noiembrie alegeri anticipate, convocate de Sanchez după ce nu a reuşit să treacă prin parlamentul de la Madrid două acte normative pentru soluţionarea crizei locuinţelor. Dreapta este cotată în sondaje ca favorită, dar în cazul în care obţine victoria Partidul Popular ar putea avea nevoie de susţinerea Vox.