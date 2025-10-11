Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video România, la un pas de "junk". Agențiile de rating mențin avertismentele privind economia

România rămâne în zona de risc din perspectiva marilor agenții internaționale de rating. Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de țară, însă a păstrat perspectiva negativă, menținând astfel România la un pas de categoria "junk" - nerecomandată investițiilor.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 20:06

Situația este confirmată și de un nou avertisment venit din partea agenției Fitch, care estimează că datoria publică a României ar putea atinge pragul de aproape 66% din PIB în următorii doi ani, un nivel îngrijorător pentru o economie emergentă.

Deși Guvernul a adoptat măsuri fiscale importante, majorând taxele și impozitele, efectele asupra deficitului bugetar sunt limitate. Scăderea este de doar 0,3% față de anul trecut, semn că măsurile luate nu reușesc să stabilizeze situația financiară a statului.

În paralel, și creșterea economică este sub așteptările inițiale, ceea ce accentuează incertitudinea cu privire la evoluția economiei în următorii ani.

Articolul continuă după reclamă

Reacţia ministrului de Finanţe

"Prin nota publicatǎ asearǎ, S&P a reconfirmat României ratingul de ţarǎ recomandatǎ pentru investiţii - aceasta este a patra validare importantă primită în puţin peste 3 luni de la învestire, un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice". El a adăugat că acestă reconfirmare reflectă "direcţia economică stabilă", sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

"Această nouǎ confirmare reflectă direcţia economică stabilă pe care o urmăm şi pe care am transmis-o zilele acestea şi la ECOFIN, miniştrilor de finanţe din UE: consolidare fiscală, investiţii şi utilizarea eficientă a fondurilor europene - toate pentru a accelera relansarea economică şi creşterea sustenabilă", a arătat ministrul Nazare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania junk rating
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private?
Observator » Ştiri economice » România, la un pas de "junk". Agențiile de rating mențin avertismentele privind economia