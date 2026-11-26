Grecia se împrumută mai ieftin decât Italia şi Franţa, după ce agenţia americană de rating KBRA i-a îmbunătăţit calificativul pe 20 noiembrie, de la BBB la BBB+, cu perspectivă stabilă.

Grecia se împrumută mai ieftin decât Italia şi Franţa - Shutterstock

După ce şi-a redresat finanţele publice, Grecia a redevenit o ţară în care creditorii au încredere, după ce, la începutul anului 2012, aceasta era o ţară cereia nimeni nu voia să îi acorde împrumuturi, notează Euronews.

Miercuri, randamentul obligaţiunilor (n.red. câştigul aşteptat sau realizat din deţinerea unei obligaţiuni) Greciei pe 10 ani a scăzut la 4,15%, sub cel al Italiei (4,37%) şi cel al Franţei (4,73%).

Costurile cu care Grecia se împrumuta au scăzut sub cele ale Italiei pentru prima dată în noiembrie 2019, şi au rămas sub acestea constant din 20 aprilie anul acesta. costurile de împrumt ale Greciei au fost mai mici decât cele ale Franţei pentru prima dată în ianuarie 2025, iar din 15 iunie au rămas constante.

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În 2025, Grecia a înregistrat un excedent bugetar primar de 5,1% din PIB, aceasta fiind cea mai mare valoare din Europa, precizează agenţia KBRA.

Elenii au îmbunătăţit şi colectarea taxelor, iar decalajul de conformitate cu TVA-ul a scăzut de la 24% în 2019, la 9% în 2024. Şi economia a crescut, cu aproximativ 4,1% pe an între 2021 şi 2025, mult peste nivelul zonei euro.

Potrivit Eurostat, datoria publică a Greciei a scăzut la 140,8% din PIB în al doilea trimestru al anului 2026, de la 152% cu un an înainte. În aceeași perioadă, datoria Italiei a crescut la 139,9%, de la 137,6%, în timp ce în Franţa a urcat la 119,1%, de la 115,4%. Agenţia de rating KBRA preconiează că datoria Greciei va scădea la aproximativ 129% până în 2027.

Redresarea Greciei este sesizabilă şi pe piaţa bursiră. Indicele principal al Bursei din Atena a crescut cu 15,8% de la începutul anului.

Inflația este, însă, o problemă. Rata inflaţiei din Grecia a ajuns la 5,7% în octombrie, față de 4,0% în zona euro, determinată de costurile energiei legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Țara se bazează în mare măsură pe combustibilii importați, iar inflația energiei a atins 25,4% în septembrie.

În 2012, investitorii se temeau că statul grec nu își poate plăti facturile. În 2026, statul plătește mai puțin pentru împrumuturi decât Italia sau Franța, iar întrebarea este dacă gospodăriile grecești pot câștiga și economisi suficient pentru a menține situația în această stare.