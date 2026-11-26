Torgservice RM, compania care operează în România lanțul de supermarketuri hard-discount MERE, a solicitat intrarea în faliment. Decizia vine după ce principalii săi acționari, frații Serghei și Andrei Schneider, cetățeni ruși născuți în Germania, care dețin împreună 87% din capitalul societății, au fost incluși în vară pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, din cauza afacerilor desfășurate în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, potrivit datelor analizate de Profit.ro .

Prezentă pe piața din România din 2017, Torgservice RM a încheiat anul trecut cu un profit net de 4,3 milioane de lei, după opt ani consecutivi în care a înregistrat pierderi cumulate de peste 20 de milioane de lei. Compania a raportat venituri totale de peste 154 de milioane de lei și un număr mediu de 116 angajați.

În urmă cu doi ani, Profit.ro relata că rețeaua de supermarketuri MERE s-a extins discret în România, până la aproape 20 de magazine, iar afacerile se apropiau de pragul de 100 de milioane de lei. La intrarea pe piața locală, retailerul promitea să vândă produse alimentare și nealimentare la prețuri cu 20% mai mici decât cele practicate pe piață.

Cum și-au construit frații Schneider imperiul comercial

Business-ul este condus de familia rusă Sergey, Andrey și Ivan Shnaider, care în anii 90 a construit în Rusia un imperiu de afaceri în principal cu vodcă și bere, investind apoi banii în dezvoltarea propriului parc de logistică și într-un lanț de farmacii.

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Când criza economică a izbucnit în Rusia în 2009, iar rublele au fost puternic devalorizate, familia Shneider a renunțat la afacerea cu alcool și a investit banii în comerțul cu alimente, lansând discounterul Svetofor cu produse alimentare ieftine, după modelul lanțului german Aldi. Retailerul și-a construit treptat un lanț impresionant și în străinătate, cu peste 800 de magazine în Germania, Austria, Lituania, Spania, Letonia, Grecia, Serbia, Franța, Marea Britanie, Azerbaidjan și Polonia, ținta fiind în principal familiile cu venituri medii sau reduse. La nivel global, compania are venituri anuale de aproape un miliard euro.

De ce a solicitat MERE intrarea în faliment în România

″În motivare, debitoarea a arătat că se află în stare de insolvență, fără posibilitate reală de redresare. A precizat că societatea desfășura activități de comerț cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare, (...), printr-o rețea de 16 supermarketuri de tip hard-discount. În plus față de cele 16 magazine active, debitoarea a menționat că amenajase alte 5 magazine, deja înregistrate la ONRC ca puncte de lucru și pregătite pentru a fi date în exploatare. A expus faptul că, ca urmare a includerii în lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 a doi dintre asociații societății (...), care dețin împreună 87% din capitalul social, fondurile și resursele economice ale debitoarei au fost considerate controlate de persoanele desemnate și, în consecință, au fost înghețate, activitatea societății fiind efectiv blocată. Din acest motiv, debitoarea a susținut că s-a aflat în imposibilitatea de a efectua plățile curente necesare continuării activității, iar întreaga activitate a fost blocată începând cu data de 23 iulie, deși conturile bancare au fost înghețate la data de 29 iulie″, se arată într-un document de la instanță, analizat de Profit.ro.

La data înghețării, compania avea în conturi 2,012 milioane lei și capital social de 18,05 milioane lei, potrivit sursei citate.

″La data de 31 iulie 2026, debitoarea înregistra 169 de salariați cu contracte individuale de muncă active și 5 angajate aflate în concediu pentru creșterea copilului, ale căror contracte erau suspendate pe durata concediului. Totodată, s-a arătat că la aceeași dată, societatea avea 162 de furnizori unici de marfă cu sold, iar datoria totală netă față de aceștia a fost de 27.333.295,57 lei, aferentă unor livrări și obligații născute anterior datei de 23 iulie 2026.

În continuare, debitoarea a menționat că genera obligații fiscale curente semnificative, taxa pe valoare adăugată achitată în perioada 2024-iunie 2026 fiind în cuantum total de 6.651.408,00 lei. În aceeași perioadă, obligațiile privind taxele salariale, incluzând contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) și impozitul pe veniturile din salarii, au însumat 9.753.127,00 lei, iar impozitul pe profit datorat a fost de 274.969,00 lei. Potrivit debitoarei, societatea nu a distribuit și nu a plătit dividende până în prezent sub nicio formă, astfel încât persoanele desemnate nu au beneficiat niciodată de fondurile societății. A mai invocat faptul că toate resursele financiare au fost reinvestite în extinderea rețelei de magazine și în menținerea activității curente.

Prin Decizia nr. (...)/25.08.2026, ANAF a admis în parte cererea de derogare efectuată de Torgservice RM SRL și a autorizat eliberarea fondurilor înghețate necesare pentru plata salariilor, a furnizorilor de servicii și a impozitelor aferente. La momentul prezentării, societatea mai deține în contul bancar înghețat suma de 370.570,19 lei și 189,53 euro. A subliniat că, la data prezentei, debitoarea se află în incapacitate totală de plată, necesarul urgent de plată pentru stingerea tuturor obligațiilor scadente de peste 60 zile, la data de 10.09.2026, fiind următorul:

impozite și contribuții salariale aferente lunii august în cuantum de 415.437 lei;

TVA aferent lunii iulie în cuantum de 191.119 lei;

salarii nete pentru luna august în cuantum de 554.485 lei (din care 543.491 lei pe carduri și 10.994 lei popriri);

furnizori de mărfuri în cuantum de 27.825.376,07 lei; chirii și utilități în cuantum de 1.091.919,01 lei;

alte datorii în cuantum de 429.182,85 lei, reprezentând un total de 30.507.518,93 lei.

Suplimentar, debitoarea a arătat că trebuie să elibereze 21 de spații comerciale pentru a le preda înapoi proprietarilor, având în vedere că majoritatea acestora au reziliat unilateral contractele de închiriere pentru neplata chiriei, somând societatea să elibereze spațiile de toate bunurile″, se mai menționează în document, datat septembrie 2026.

De ce a respins instanța cererea de faliment a companiei care operează MERE

Instanța de judecată a respins cererea de faliment a Torgservice RM pentru nedepunerea mai multor documente obligatorii potrivit legii, cum ar fi balanța de verificare pe august 2026, lista numelor și a adreselor creditorilor, lista plăților și transferurilor patrimoniale din cele 6 luni anterioare înregistrării cererii de faliment sau lista membrilor grupului de interes economic.

În schimb, a fost format un nou dosar, în care vor fi judecate cererile de intrare în insolvență a Torgservice RM formulate de mai mulți creditori ai companiei, cu creanțe totalizând circa 640.000 lei. Printre creditori se numără producătorul de preparate din carne Diacarn Food din Vrancea, care a anunțat că are în plan deschiderea de magazine în spații comerciale operate anterior de Torgservice RM sub brandul MERE.

Vânzarea este deja semnalată în orașe precum Turda și Bistrița. Mesajul MERE În mesajul adresat clienților, reprezentanții MERE au anunțat încheierea activității și le-au mulțumit celor care au cumpărat din magazin pentru fidelitate și sprijin. "Vă informăm că Magazinele MERE s-au închis definitiv. Vă mulțumim din suflet pentru fidelitatea, sprijinul și încrederea pe care ni le-ați acordat de-a lungul timpului! Deși această etapă se încheie, o nouă poveste plină de gust este foarte aproape! Suntem bucuroși să vă anunțăm deschiderea magazinului ADIA, un nou concept de magazin alimentar complet, dezvoltat ca un proiect de încredere al firmei Diacarn Food din Focșani", transmite grupul rus.

Cum au ajuns frații Schneider pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene

Grupul Svetofor, care face parte din grupul de societăți Torgservice, își desfășoară activitatea începând din 2014 în Crimeea ocupată și continuă să administreze magazinele sale de solduri Svetofor și Mayak în teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv Crimeea, Herson, Luhansk, Donețk. Site-ul oficial al Svetofor prezintă Crimeea ca parte a Rusiei, aliniindu-se la discursul Kremlinului, și confirmă că magazinele din Crimeea erau active în mai 2024″, se menționează în actul normativ citat. Regulamentul UE concluzionează că Serghei și Andrei Schneider (primul fiind numit și ″miliardar″) sunt persoane ″care sprijină, material sau financiar, acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei″.