Primul târg de Crăciun din Capitală a fost deschis aseară, cu un spectacol impresionant de artificii, urmărit de mii de oameni. Vorbim despre West Side Christmas Market din Sectorul 6, organizat în Parcul Drumul Taberei, unde găsim 70 de căsuţe cu produse tradiţionale, o roată panoramică, un patinoar, dar şi casa lui Moş Crăciun. Până pe 27 decembrie poate fi vizitat târgul.

Mai mare decât târgul din Drumul Taberei va fi însă cel din Piaţa Constituţiei. Şi mai e aproximativ jumătate de oră până când îl putem vizita. La ora 17 are loc deschiderea oficială, urmând ca la ora 19, să se aprindă luminiţele.

Au început să vină oamenii pentru deschidere.

Așadar, capitala intră în spiritul sărbătorilor, cu porțile deschise pentru cel mai mare târg, care ajunge la cea de-a 19-a ediție.

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Sunt 133 de căsuțe care îi așteaptă pe vizitatori cu preparate tradiționale, dulciuri, băuturi calde, decorațiuni și, bineînțeles, cadouri pentru cei dragi.

Un sfat important din partea noastră este să veniți cu bani la voi, pentru că prețurile diferă de la o căsuță la alta, iar pentru mâncare, băuturi și cadouri se pot aduna câteva zeci sau chiar sute de lei.

Prețurile diferă: un pahar de vin fiert costă 15 lei, un langoș 30 de lei, iar 300 de grame de iahnie de fasole costă 25 de lei. Pomana porcului este 20 de lei suta de grame, iar pentru cei care vor ceva dulce, un kürtőskalács costă 30 de lei.

Și încă ceva important: ar trebui să lăsați mașina acasă, pentru că în următoarele zile traficul din zonă va fi restricționat, iar aglomerația poate transforma drumul spre târg într-o adevărată povară. Așadar, riscați să petreceți mai mult timp în trafic decât aici, în târg, printre căsuțe.

Cea mai simplă variantă rămâne metroul. Puteți coborî la stațiile Izvor sau Piața Unirii, iar de acolo ajungeți pe jos în câteva minute. În plus, mai sunt și liniile de autobuz și tramvai din zona Pieței Unirii.

Iar dacă veniți cu cei mici, aveți ce să le arătați. Bradul de Crăciun are 30 de metri înălțime, iar roata panoramică, caruselul și trenulețul sunt pregătite pentru vizitatori.

Târgul rămâne deschis până pe data de 27 decembrie, până în a treia zi de Crăciun.

Astăzi, programul este până la ora 22:00, iar pe scena vor urca Alina Sorescu și Picii lu' Soreasca, Zdob și Zdub și Fuego.