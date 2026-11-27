Constanţa este primul oraş care introduce amenzi pentru călătorii care ascultă muzică fără căşti sau vorbesc pe speaker în autobuz. Este un subiect intens dezbătut atât la nivel național, cât și european, în contextul în care se doresc reguli mai stricte de conduită în mijloacele de transport în comun.

Amenzile sunt între 150 și 500 de lei, așadar pasagerii care sunt deranjați de comportamentul celorlalți oameni din autobuz pot suna la Poliția Locală.

Se întâmplă tot mai des ca o călătorie cu autobuzul să se transforme într-o experiență neplăcută din cauza celor care fie ascultă muzică tare, fie vorbesc pe speaker. O hotărâre a Consiliului Local îi ajută mai mult pe oameni să poată avea o călătorie decentă, autoritățile venind în speranța că mijloacele de transport în comun vor deveni o variantă mai avantajoasă financiar, pe care localnicii să o adopte.

Așadar, fără muzică tare și fără discuții pe speaker. Însă amendați pot fi și cei care ocupă mai multe locuri sau își sprijină picioarele pe scaune, iar o altă propunere se referă la situațiile în care lipsa de igienă afectează semnificativ confortul celorlalți pasageri.

Articolul continuă după reclamă