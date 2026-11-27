Bărbatul care l-ar fi lovit intenționat cu mașina pe Lucian, un adolescent de 17 ani din Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Șoferul de 20 de ani l-ar fi lovit deliberat pe adolescent în timp ce acesta se afla pe motocicletă. Victima împrumutase motocicleta de la un prieten cu care șoferul avea un conflict mai vechi. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi fost confundat cu acesta.

Șoferul care l-ar fi ucis pe Lucian, tânărul din Suceava pe care l-a confundat cu un rival, arestat preventiv

"s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului M.D.G. pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 27.11.2026 până la data de 26.12.2026, inclusiv. De asemenea, s-a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă, iar cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Soluția poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru prezenți și de la comunicare pentru absenți", se arată în comunicatul oficial.

Lucian, ucis de un șofer care l-ar fi confundat cu un rival

Potrivit unor surse din dosar, Lucian ar fi fost confundat cu un rival al șoferului și ar fi devenit, astfel, ținta unei răzbunări. Șoferul ar fi lovit intenționat motocicleta pe care se afla adolescentul. În urma impactului violent, Lucian a fost aruncat pe asfalt.

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În momentul impactului, în autoturism se mai aflau doi prieteni ai șoferului, martori în dosarul de omor. Aceștia au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor adolescentului. Băiatul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean Suceava, însă, după câteva zile petrecute la terapie intensivă, a murit.

Cine este șoferul acuzat că l-a lovit intenționat pe Lucian

Șoferul este Gabriel Mazur, în vârstă de 20 de ani. Pe Facebook, tânărul a publicat mai multe imagini cu autoturismul implicat în incidentul mortal. Într-una dintre fotografiile publicate pe rețeaua de socializare, acesta apare cu un pistol în mână.