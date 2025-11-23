România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa pentru energie şi va plăti în continuare la fel

Prețurile la energie electrică în Europa de Sud-Est au crescut exponenţial şi se pare că acest lucru nu se va schimba prea curând. Georgios Stassis, președintele și CEO-ul Public Power Corporation (PPC) a anunţat, în cadrul unui eveniment de profil la Londra, că Europa de Sud-Est probabil va avea în continuare preţuri mai mari decât Occidentul pentru energia electrică.

România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi acest lucru pare că nu se va schimba curând - Profimedia

Declaraţia oficialului vine peste problemele deja existente în România, care a ajuns să plătească cel mai mare preţ pentru electricitate în Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice - de la pâine până la haine sau vacanţe.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat pentru Observator, în cadrul campaniei "Toată România noastră", că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi "poate chiar din lume" pentru energie.

Oficialul a listat câteva probleme fundamentale ale sistemului energetic din România.

În plus, ministrul Bogdan Ivan a explicat că a ridicat această problemă a domeniului energiei în CSAT şi consideră că este nevoie o "reface întreaga legislaţie" din domeniu.

Ministrul a punctat unul din elementele cele mai delicate ale domeniului: lipsa capacităţilor de stocare.

