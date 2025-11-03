Antena Meniu Search
Exclusiv Ministrul Energiei: "România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume"

Plătim cea mai scumpă electricitate din Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice - de la pâine până la haine sau vacanţe. Este rezultatul zecilor de ani în care "băieţii deştepţi" au făcut legea şi ne-au triplat facturile, în timp ce statul era complice.

la 03.11.2025 , 20:33

Vorbim despre o caracatiţă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică.

Observator a intrat în culisele acestui fenomen cu multe încrengături, ca să înţelegem cum ne-a adus aici. Într-un nou episod din campania "Toată România noastră".

Pentru a continua discuţia despre cum a fost posibil ca România să ajungă la mila acestor "băieţi desştepţi", ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost invitat, luni seară, în studioul Observator, pentru o discuţie cu Alessandra Stoicescu. 

În deschidere, oficialul a explicat că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi "poate chiar din lume" pentru energie. 

Oficialul a listat câteva probleme fundamentale ale sistemului energetic din România. 

În plus, ministrul Bogdan Ivan a explicat că a ridicat această problemă a domeniului energiei în CSAT şi consideră că este nevoie o "reface întreaga legislaţie" din domeniu.

Ministrul a punctat unul din elementele cele mai delicate ale domeniului: lipsa capacităţilor de stocare. 

bogdan ivan ministru energie preturi energie facturi curent facturi energie hidroelectrica
