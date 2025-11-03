Plătim cea mai scumpă electricitate din Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice - de la pâine până la haine sau vacanţe. Este rezultatul zecilor de ani în care "băieţii deştepţi" au făcut legea şi ne-au triplat facturile, în timp ce statul era complice.

Vorbim despre o caracatiţă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică.

Observator a intrat în culisele acestui fenomen cu multe încrengături, ca să înţelegem cum ne-a adus aici. Într-un nou episod din campania "Toată România noastră".

Pentru a continua discuţia despre cum a fost posibil ca România să ajungă la mila acestor "băieţi desştepţi", ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost invitat, luni seară, în studioul Observator, pentru o discuţie cu Alessandra Stoicescu.

În deschidere, oficialul a explicat că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi "poate chiar din lume" pentru energie.

Oficialul a listat câteva probleme fundamentale ale sistemului energetic din România.

În plus, ministrul Bogdan Ivan a explicat că a ridicat această problemă a domeniului energiei în CSAT şi consideră că este nevoie o "reface întreaga legislaţie" din domeniu.

Ministrul a punctat unul din elementele cele mai delicate ale domeniului: lipsa capacităţilor de stocare.

