România redeschide o mină strategică în Gorj. Grafitul, esenţial pentru bateriile mașinilor electrice

Activitatea în arealul minei Baia de Fier din judeţul Gorj, unde există două perimetre cu rezervă omologată pentru grafit la Catalinu şi Ungurelaşu, va fi reluată, potrivit unui hotărâri aprobate vineri de Guvern.

Mina Catalinu şi cariera Ungurelaşu vor fi scoase de pe lista unităţilor pentru care s-a aprobat anterior închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu.

"Decizia a fost luată în perspectiva demarării proiectului strategic 'Battery-Grade Graphite Extraction Proiect at Baia de Fier Site Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union', iniţiat de Societatea Naţională a Sării SALROM SA. Este vorba despre unul dintre cele trei proiecte româneşti aflate pe Lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană prin Decizia cu nr. C(2025) 1904/25.03.2026, ca urmare a apelului de proiecte lansat în contextul Regulamentului European şi al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice. Acesta include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracţie, precum şi instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esenţial pentru producţia de baterii, în special pentru vehicule electrice şi sisteme de stocare a energiei", se arată într-un comunicat al Executivului.

Conform Guvernului, SALROM deţine licenţă de concesiune a exploatării de şisturi grafitoase în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci şi a transmis documentaţia care dovedeşte capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului.

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"Reluarea activităţii în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci va contribui la dezvoltarea regiunii şi la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanţă critică în atingerea obiectivelor strategice economice şi realizarea tranziţiei energetice către tehnologii verzi, în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice", se mai explică în comunicat.