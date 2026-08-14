Vremea de mâine 15 august. Soare şi temperaturi plăcute în mare parte din ţară, dar nu scăpăm de ploi

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi plăcută, cu temperaturi asemănătoare celor de astăzi. Maximele vor atinge 32 de grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Vremea de mâine 15 august la munte

Vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări în special în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată. Noaptea cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni, cu totul izolat va fi ceață.