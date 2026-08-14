Vremea de mâine 15 august. Soare şi temperaturi plăcute în mare parte din ţară, dar nu scăpăm de ploi
Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi ridicate în vest, nord-vest, centru și local în sud. Cerul va fi variabil, iar ploile își vor face apariția doar izolat, în special la munte și pe litoral. Vântul va avea unele intensificări în Banat și Dobrogea, în timp ce maximele vor urca până la 34 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.Cu totul izolat în depresiuni se va forma ceață.
Vremea de mâine 15 august în ţară
Vremea va fi frumoasă, însă în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării va fi călduroasă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zonele montane și pe litoral. Noaptea cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului și în Dobrogea (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.Spre sfârșitul intervalului cu totul izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 15 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.
- Vine "Super El Nino". Fenomenul climatic global care ar putea pune economia pe butuci
- Vremea de mâine 14 august. Vestul ţării se încălzeşte, însă la munte revin furtunile cu descărcări electrice
- Vremea de mâine 12 august. Canicula pune stăpânire pe mare parte din ţară. Zonele în care sunt aşteptate ploi
La Cluj, vremea va fi plăcută, cu temperaturi asemănătoare celor de astăzi. Maximele vor atinge 32 de grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
Vremea de mâine 15 august la munte
Vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări în special în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată. Noaptea cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni, cu totul izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 15 august la mare
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil si sunt condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, cu rafale de 40...45 km/h.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.