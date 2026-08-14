Parlamentul suedez a adoptat joi o lege care reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 14 ani, cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Legea va intra în vigoare pe 10 septembrie.

Suedia a redus vârsta răspunderii penale de la 15 la 14 ani. Guvernul a dorit iniţial să fie de 13 ani - arhivă

În Riksdag, 281 de membri ai parlamentului, inclusiv opoziția social-democrată, au votat pentru și 66 împotrivă. Guvernul minoritar de dreapta, susținut de partidul de extremă dreapta Democrații Suediei (SD), a făcut din combaterea criminalității o prioritate de la venirea la putere în 2022, scrie Le Parisien.

Reducerea reducerilor de pedeapsă pentru tineri

Guvernul a dorit inițial să reducă vârsta la 13 ani, dar și-a retras propunerea din cauza lipsei de sprijin majoritar. O mare parte dintre cele 126 de autorități și ONG-uri consultate în timpul procesului legislativ s-au opus măsurii, inclusiv poliția și administrația penitenciarului.

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Un raport de expertiză comandat de guvern în ianuarie 2025 a recomandat stabilirea vârstei răspunderii penale pentru infracțiuni grave la 14 ani.

În plus, reducerea pedepsei acordată anterior tinerilor este redusă, ceea ce înseamnă că persoanele sub 18 ani pot fi acum condamnate la maximum 18 ani de închisoare.

Cu o lună înainte de alegerile parlamentare

Suedia votează pe 13 septembrie pentru a-și reînnoi Parlamentul. Un sondaj Demoskop publicat în cotidianul Svenska Dagbladet arată că decalajul dintre blocuri s-a înjumătățit, scăzând de la 7,6 la 3,7 puncte procentuale.

Conform acestui sondaj, partidele de guvernare și extrema dreaptă ar primi 46,9%, iar partidele de opoziție 50,6%.