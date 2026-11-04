Românii ar putea depozita lucruri personale la lockere. Serviciul pregătit de o firmă de curierat

O companie de curierat din ţară pregăteşte o schimbare importantă în reţeaua de cutii stradale pentru colete. Sertarele vor putea fi închiriate pentru depozitarea sau predarea obiectelor fără să mai intervină curierul. De la chei şi documente până la bagaje şi obiecte personale. De altfel, afacerea cu spaţii de depozitare este o idee de afaceri tot mai populară şi profitabilă în România.​

Închirierea poate fi făcută de luna viitoare prin aplicaţia firmei de curierat. Deschiderea sertarului va fi făcută cu ajutorul unui cod primit de client.

Am putea să folosim un astfel de locker pentru a lăsa niște chei, de exemplu, unui membru al familiei care urmează să vină la noi sau niște documente unui partener de afaceri. Chiar și o cutie mai mare, dar să nu depășească 47 pe 48 cm.

Preţurile ar putea porni de la 5 lei pentru 24 de ore. Perioada poate fi prelungită până la 28 de zile, iar sertarul poate fi deschis de mai multe ori.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt două tipuri de depozitări, pe termen scurt pentru bagaje, echipamente sau orice alt tip de obiecte care să rămână în siguranţă pentru câteva zile şi predarea unui obiect către o altă persoană fără ca cei doi să se întâlnească, unul lasă, altul ridică, fiecare când poate, fără sincronizare", a explicat Elena Stoica, representant companie de curierat.

Pentru a preveni folosirea lor de infractori, dulapurile stradale vor fi supravegheate de camere video. În plus, prin plata cu cardul utilizatorul este identificat în cazuri de folosire ilegală.

Dacă obiectul lăsat în locker nu este ridicat după perioadă închiriată, compania îl va păstra trei luni în depozitele sale. Sertarul nu poate fi utilizat, însă, pentru bunurile mai grele de 20 de kilograme. Pentru bagaje voluminoase există alternative. Lockere în zona Gării de Nord şi a aeroportului Otopeni, cu tarife de la un euro 40 pe ora sau cinci euro pe zi. Cei care au nevoie să depoziteze obiecte şi mai mari există boxe speciale.

Prețurile încep de la 260 de lei pe lună pentru o mică boxă şi ajung la 1.700 de lei pentru cel mai mare spațiu.