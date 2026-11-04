Afacerea cu adidaşi purtaţi care i-a schimbat viaţa unui tânăr. A ajuns la vânzări de 120.000 de euro pe lună

Un tânăr de 29 de ani a transformat un hobby prin care încerca să câştige bani în timpul facultăţii într-o afacere cu vânzări lunare de peste 100.000 de euro.

Kingsley Earl, din Surrey, Marea Britanie, a început să cumpere şi să restaureze pantofi sport în perioada în care studia producţie media la universitate. Iniţial, scopul său era doar să-şi acopere chiria şi cheltuielile zilnice, însă pasiunea pentru încălţămintea de colecţie s-a transformat treptat într-o afacere profitabilă, scrie Daily Mail.

În numai patru luni de vânzări prin serviciul eBay Live, tânărul a înregistrat tranzacţii de aproximativ 360.000 de euro. Afacerea sa, Kings Kleans, a crescut de la o activitate desfăşurată pe cont propriu la o echipă de opt persoane. În cea mai bună lună, valoarea vânzărilor a ajuns la aproximativ 152.000 de euro.

Cum a transformat pasiunea pentru pantofii sport într-o afacere

Kingsley spunea că a fost dintotdeauna pasionat de modă şi că a început să colecţioneze încălţăminte sport încă din adolescenţă. Se descrie drept un "colecţionar obsesiv", atras în special de modelele scumpe, pe care nu şi le putea permite.

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În timpul facultăţii, a descoperit că putea cumpăra perechi purtate la preţuri mult mai mici, pe care ulterior să le recondiţioneze. A început să urmărească tutoriale pe YouTube şi să caute sfaturi pe reţelele sociale, până când a învăţat să readucă pantofii sport la un aspect aproape identic cu cel al unor produse noi.

"Totul a pornit de la faptul că îmi doream mereu pantofii aceia scumpi, modelele premium pe care le vedeam la alţii, dar pe care nu mi le puteam permite. Apoi am descoperit că îi pot cumpăra online, la preţuri mici, chiar dacă sunt folosiţi, îi pot curăţa, îi pot face să arate ca noi şi mă pot bucura de ei", a povestit tânărul.

Ulterior, Kingsley a început să cumpere încălţăminte în alte mărimi decât cea pe care o purta, pentru a o restaura şi revinde cu profit. Banii obţinuţi îl ajutau să plătească chiria şi cheltuielile din perioada studenţiei.

"În anul al treilea sau al patrulea de facultate am început să îmi dau seama că lucrul pe care îl iubesc şi pentru care am o pasiune s-ar putea transforma într-o carieră. Multă vreme am crezut că va rămâne doar o activitate din care să câştig bani în plus", a explicat el.

Vinde încălţăminte de colecţie la preţuri de câteva ori mai mici

Pe lângă oportunitatea de afaceri, Kingsley şi-a propus să contribuie la reducerea consumului de produse de tip fast fashion şi să ofere cumpărătorilor acces la încălţăminte premium la preţuri mai accesibile.

Tânărul spune că, atunci când a început, mulţi oameni priveau cu reticenţă ideea de a purta pantofi sport second-hand.

"Când am început, exista o prejudecată legată de purtarea încălţămintei second-hand şi nimeni nu voia să facă asta. Era un lucru aproape dispreţuit. Mi se părea absurd, pentru că ştiam că îi pot curăţa şi îi pot face să arate aproape la fel ca o pereche nouă, dar la un preţ cu 80% mai mic. Pentru mine, alegerea era evidentă", a declarat Kingsley Earl.

Un exemplu este o pereche de Air Jordan 1 x Off-White Chicago, model lansat în 2017 la un preţ de aproximativ 228 de euro. Din cauza cererii crescute şi a disponibilităţii limitate, încălţămintea poate valora în prezent peste 4.190 de euro, în funcţie de starea în care se află. Kingsley a vândut o astfel de pereche pentru aproximativ 539 de euro.

De la recomandările prietenilor la o comunitate de peste patru milioane de urmăritori

La început, afacerea sa s-a dezvoltat prin recomandări directe, iar ulterior Kingsley a început să vândă produse pe Instagram şi Depop. În paralel, a publicat materiale educative despre restaurarea încălţămintei şi a lansat propriul serviciu de curăţare a pantofilor sport.

După câteva luni, şi-a dat seama că nu îşi doreşte să se limiteze la această activitate. Astfel, în luna martie, a decis să dezvolte Kings Kleans pe eBay. Pentru a atrage clienţi, a mizat pe preţuri competitive, iar odată cu creşterea vânzărilor, a început să ofere şi mici cadouri la comenzi.

Iniţial spune că s-a temut că persoanele care îl urmăreau pe alte platforme nu vor fi dispuse să îl urmeze şi pe eBay. În prezent, însă, are în total 4.013.366 de urmăritori şi abonaţi pe patru platforme.

Licitaţii de la un euro şi transmisiuni live de până la cinci ore

O parte importantă a succesului său se datorează transmisiunilor pe eBay Live unde produsele sunt vândute în timp real, prin licitaţii. Kingsley organizează trei astfel de sesiuni pe săptămână, fiecare cu o durată medie de trei până la cinci ore, în faţa a mii de spectatori.

Licitaţiile pornesc de la aproximativ 1,20 euro, fără un preţ minim de rezervă, iar suma finală este stabilită de cumpărători prin ofertele lor.

Participarea la transmisiuni este gratuită şi nu presupune obligaţia de a cumpăra ceva. În plus, antreprenorul organizează frecvent concursuri în care oferă produse gratuit, inclusiv transportul. Într-o singură transmisiune pot avea loc peste 30 de astfel de oferte.

Kingsley spune că apreciază în mod special generozitatea membrilor comunităţii sale, inclusiv a celor care cumpără produse pentru a le oferi altor participanţi.

"Oamenii nu vin doar pentru ofertele foarte bune, ci şi pentru sentimentul de apartenenţă la această comunitate. Avem persoane din toate mediile şi din toate locurilor şi este frumos că reuşim să le aducem împreună", a spus Kingsley.

În timpul transmisiunii, clienţii pot cumpăra atât încălţăminte sport, cât şi haine de la aproximativ 4,80 de euro, precum şi articole rare rezultate din colaborări între branduri şi designeri.

Vrea să transforme afacerea într-un serviciu de vânzări disponibili 24/7

După ce a ajuns la vânzări lunare de şase cifre, Kingsley îşi propune să extindă şi mai mult afacerea. Planul său pe termen lung este să dezvolte un serviciu de transmisiuni live pe eBay, disponibil non-stop, în care să fie comercializate produse din mai multe categorii.

Tânărul intenţionează să se mute curând într-un spaţiu mai mare şi să continue să ofere clienţilor oferte şi mai bune, la sfârşit.

El spune că îşi doreşte să investească în continuare în companie şi să le ofere şi altora oportunitatea de a cumpăra articole premium care, în mod normal, le-ar depăşi bugetul. Kingsley îi încurajează şi pe alţi tineri să încerce să îşi dezvolte propriile afaceri sau activităţi care să le aducă venituri suplimentare, considerând că acum este un moment mai bun ca oricând.

"Întotdeauna mi-am dorit să găsesc o modalitate de a câştiga bani, pentru că presupun că mi-au plăcut mereu lucrurile mai rafinate în viaţă. Dar nu am visat niciodată că voi ajunge măcar la 120.000 de euro pe an, cu atât mai puţin că voi vinde de suma aceasta într-o singură lună", a mărturisit tânărul.