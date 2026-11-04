Efecte imediate pe bursă: Acţiunile producătorilor de armament scad puternic după victoria democraţilor

Acţiunile marilor companii americane din industria de apărare au înregistrat scăderi puternice miercuri, după victoria democraţilor în alegerile pentru Congresul SUA, care a amplificat temerile investitorilor privind reducerea planurilor de majorare a cheltuielilor militare promovate de preşedintele Donald Trump, transmite Reuters.

Titlurile Lockheed Martin au pierdut 6,5%, cele ale RTX au scăzut cu peste 4%, iar acţiunile L3Harris Technologies s-au depreciat cu aproape 8% în tranzacţiile de dimineaţă. General Dynamics şi Northrop Grumman au înregistrat, de asemenea, pierderi cuprinse între 3% şi 5%.

Sectorul american al apărării a beneficiat în ultimele luni de propunerea preşedintelui Trump privind majorarea bugetului militar la 1.500 de miliarde de dolari în 2027, faţă de nivelul aprobat în prezent, de 901 miliarde de dolari. Războiul din Iran a stimulat suplimentar cererea pentru rachete, sisteme de apărare antiaeriană şi alte echipamente militare.

Analiştii consideră însă că noua majoritate democrată din Congres ar putea impune un control mai strict asupra cheltuielilor Pentagonului şi asupra noilor programe de înarmare, chiar dacă sprijinul politic pentru modernizarea armatei americane rămâne ridicat.

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Potrivit analiştilor Jefferies, bugetul apărării pentru 2027 ar putea fi mai apropiat de propunerea Camerei Reprezentanţilor, de aproximativ 1.150 de miliarde de dolari, decât de solicitarea administraţiei Trump, de 1.500 de miliarde de dolari.

Companii precum RTX şi Lockheed Martin au raportat în octombrie rezultate trimestriale solide şi portofolii record de comenzi, pe fondul eforturilor guvernelor de a reface stocurile de armament şi de a consolida capacităţile militare.

Cu toate acestea, acţiunile din sector au pierdut o parte importantă din câştigurile anterioare, pe măsură ce investitorii au devenit tot mai sceptici în privinţa posibilităţii ca majorările masive ale cheltuielilor militare să fie aprobate.

Incluzând scăderile de miercuri, indicele S&P 500 Aerospace & Defense a acumulat un declin de aproape 1% de la începutul anului, în timp ce indicele Dow Jones US Aerospace & Defense a pierdut 3,4%.