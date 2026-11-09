Toate alimentele din magazine s-ar putea ieftini, dar diferența s-ar putea să o plătim în altă parte. Guvernul ia în calcul plafonarea adaosului comercial la toate produsele alimentare, nu doar la cele de baza cum este deja de 3 ani, în speranța că va încuraja și consumul, care este deja de luni bune în scădere. Comercianții avertizează însă că pierderile ar putea fi recuperate prin scumpirea produselor de la raioanele de curăţenie sau de cosmetice, spre exemplu.

În prezent avem plafonat adaosul comercial pentru 17 produse alimentare de bază, printre care pâine, lapte, ouă sau carne. Autoritățile însă discută despre plafonarea adaosului comercial pentru toate alimentele de la raft. Ideea vine de la Ministerul Agriculturii și este analizată de guvern, în contextul în care vedem că totul s-a scumpit și că au scăzut și vânzările.

Ce s-a scumpit cel mai mult

Ultimele date de la INS arată un consum în scădere cu 5% în primele 9 luni ale acestui an. Și vedem alimente din ce în ce mai scumpe. Datele de la INS arată scumpiri la produsele alimentare de 3% în comparație cu anul trecut.

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Însă există multe alimente pentru care plătim mai mult. Spre exemplu, s-a scumpit cafeaua cu 14%, ouăle cu 11%, laptele și uleiul, unde prețurile au crescut cu 8%.

Se întâmplă acest lucru și vedem scumpiri din ce în ce mai mari la raft și din cauza creșterii prețurilor de la pompă. Și ne uităm că motorina s-a scumpit cu 38% iar benzina cu 28% într-un singur an. Această propunere de plafonare a daosului comercial pentru toate alimentele va fi analizată.

Avertismentul comercianţilor

Comercianții însă nu sunt deloc mulțumiți de această idee. Își doresc ca piața să fie lăsată să funcționeze liber. Dacă s-ar ieftini alimentele, ar urma să se scumpească ceilalte produse nealimentare, detergenți sau cosmetice.

Până la sfârșitul acestui an este în vigoare măsura prin care este plafonat adaosul comercial la alimentele de bază, la cele 17 produse alimentare de bază. Așa că guvernul trebuie să decidă dacă prelungește această măsură sau nu, sau dacă vine cu plafonarea adaosului comercial pentru toate alimentele.