Un nou sprijin promis României de Ursula von der Leyen, după ce apele Mării Negre nu mai sunt sigure

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează o vizită în regiunea Mării Negre, unde va avea întâlniri cu preşedinţii şi premierii României şi Bulgariei. Europa s-a confruntat cu o creștere alarmantă a amenințărilor hibride, a atacurilor și a incursiunilor pe teritoriul UE, iar Ursula von der Layen va anunţa un nou sprijin din partea UE pentru ambele ţări, în vederea consolidării securităţii în zonă, potrivit Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen se află astăzi la Bucureşti, unde are o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Cei doi vor susţine o conferinţă de presă la ora 17:00, iar mai apoi, şefa Comisiei Europene se va întâlni şi cu prim-ministrul Luca Niculescu.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, discuțiile se vor axa pe consolidarea supravegherii maritime, pe accelerarea investițiilor în domeniul apărării și pe îmbunătățirea capacității de a răspunde la crize, urmând ca Ursula von der Leyen să anunţe un nou sprijin din partea UE pentru ambele țări în vederea consolidării securității și rezilienței lor în aceste vremuri incerte.

"Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde ameninţările la adresa securităţii se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente, iar oameni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa. În România şi Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta despre situaţia de pe teren şi despre modul în care Europa îşi poate consolida răspunsul", a arătat Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat, luni, pe X.

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Ea a menţionat că, înaintea vizitei, a avut o discuţie constructivă la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Libertatea de navigaţie în Marea Neagră trebuie restabilită şi menţinută. Am reiterat sprijinul meu pentru apelul său la un armistiţiu care să vizeze infrastructura alimentară şi energetică. De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs şi despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noştri. Aştept cu interes să mă întâlnesc cu preşedintele Zelenski la Dublin la sfârşitul acestei săptămâni şi să discut cu ceilalţi lideri despre următorii paşi către pace", a adăugat von der Leyen.