Mai rapid şi mai ieftin. Este modul în care tot mai mulţi români aleg să îşi construiască locuinţa. Casele cu structură metalică devin tot mai populare la noi în ţară, iar inginerii spun că motivele sunt bine întemeiate: sunt la fel de sigure precum cele din beton şi costă şi cu 20% mai puţin.

Lângă Bucureşti, în comunele-magnet pentru cei care vor să lase în urmă betoanele pentru o casă pe pământ, apar şi construcţii care, de la distanţă- nu diferă cu nimic de cele clasice. De la exterior pare că vizionăm o locuinţă ca oricare alta. La interior însă, chiar în această etapă- la gri- putem să ne dăm seama de diferenţe, iar principala e legată de structura de rezistenţă care nu e din beton, ci din fier. Pentru această casă a fost necesară o cantitate de şase tone de profile metalice. Există diferenţe şi în ceea ce priveşte preţul construcţiei. Spre exemplu o casă cu structură metalică este mai ieftină cu 20% faţă de una obişnuită.

Care sunt preţurile

Depinde, însă, şi de tipul de metal folosit. Spre exemplu, o casă de 100 de metri pătraţi cu structură de rezistenţă realizată din profil de tablă subţire costă aproximativ 108.000 de euro, potrivit estimărilor constructorilor. De cealaltă parte, dacă scheletul casei este din profil din tablă de oţel, aceeaşi locuinţă ajunge la cel puţin 130.000 de euro. De fapt, structura de rezistenţă reprezintă un sfert din preţul final al casei. "Acest tip de structură este din ce în ce mai căutat deoarece costurile sunt mult mai predictibile, iar timpii de execuţie sunt mult mai reduşi", a declarat Rareş Andrei, inginer tehnic. O locuinţă pe structură metalică poate fi ridicată şi în trei săptămâni.

Articolul continuă după reclamă

"Faţă de 2007 când făceam o casă la trei, patru, cinci luni- acum avem între 50 şi 100 de case anual", a declarat Nicolae Gabriel, director tehnic. "Este mai flexibilă, de exemplu, decât o structură din beton sau o structură din piatră. Se pretează, de asemenea, la o construire foarte rapidă. Astea pot fi şi dezavantaje în anumite cazuri", a declarat Andrei Lefter, arhitect. La fel şi o izolaţie greşit făcută care poate genera condens şi mucegai. De ce nu am construit aşa până acum?

"Ca-n toate domeniile: calea bătută este mai uşoară. Există mult mai puţini oameni care fac structuri metalice pentru că au mai puţin know-how (n.red. competenţă) în zona asta", a declarat Andrei Lefter, arhitect. Trendul construcţiilor cu structură din metal e în creştere, spun specialiştii, care cred însă că prima alegere a românilor va rămâne tot casa din cărămidă sau beton.