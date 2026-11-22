Accident şocant în Arad. Doi bărbaţi au murit şi o adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce s-au izbit cu maşina de un copac. Tragedia a avut loc aseară. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 33 de ani care nu avea permis de conducere. Din primele verificări, viteza exagerat de mare ar fi contribuit şi ea la producerea nenorocirii.

Accidentul a avut loc în localitatea Mişca din Arad. Bărbatul de 33 de ani, care s-a urcat la volan fără permis, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent de un copac. În urma impactului puternic, maşina s-a încolăcit, pur şi simplu, în jurul pomului.

Atât şoferul, cât şi un pasager de 38 de ani au murit pe loc. În autoturism se mai afla şi o adolescentă de 17 ani, care a fost rănită şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Norocul fetei a fost faptul că a fost aruncată din autoturism înainte de impactul fatal.

Ce spun poliţiştii

În seara de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 21:45, pe D.J. 794, în localitatea Mișca, a avut loc un accident, în care și-au pierdut viața două persoane.

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Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din Zerind, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac.

În urma impactului, atât conducătorul autoturismului, cât și pasagerul, un bărbat de 38 de ani, din Zerind, au decedat.

Din verificări, a reieșit că cel care conducea autoturismul nu avea permis de conducere.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.