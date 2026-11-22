Un tânăr de 30 de ani a murit, după ce s-a izbit violent de o dubă pe DNCB, în zona localității Bragadiru. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Din primele informaţii, şoferul dubei, un tânăr de 26 de ani, nu a acordat prioritate, iar accidentul nu a mai putut fi evitat. Motociclistul a suferit răni grave, iar în ciuda manevrelor de resuscitare nu a mai putut fi salvat.

Ce spun poliţiştii

La data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 13:33, polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, care a avut loc pe DNCB, în zona localității Bragadiru. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că, în evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă.

Articolul continuă după reclamă

În urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că autoutilitara ar fi pătruns pe DNCB din zona unei societăți comerciale, moment în care conducătorul acesteia, respectiv un tânăr de 26 de ani, nu ar fi acordat prioritate de trecere conducătorului auto al motocicletei, care se deplasa dinspre Bragadiru către Domnești, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat de 30 de ani, a suferit leziuni grave, fiind efectuate manevre de resuscitare. Ulterior, acesta a fost declarat decedat. Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatele alcooltest și drug-test, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiști, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.