Accident şocant în această după masă în Timişoara. Un tânăr de 25 de ani a intrat cu BMW-ul în gardul de la staţia de tramvai, iar apoi a fost proiectat în alte două autoturisme care aşteptau la semafor. În urma impactului, unul dintre şoferii din maşinile lovite, un tânăr de 28 de ani, a fost rănit şi transportat la spital. În acest caz, a fost deschis un dosar penal.

Din primele informaţii, şoferul unui BMW, în vârstă de 25 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a urcat cu autoturismul în gardul de protecție al staţiei de tramvai, pe care l-a făcut bucăți. În urma impactului, BMW-ul a ricoşat în alte două autoturisme aflate la semafor. Unul din şoferi a fost rănit şi transportat la spital. Poiţiştii au deschis dosar penal.

Ce spun oamenii legii

Un tânăr de 25 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre strada Drubeta înspre strada Arieș, iar, la un moment dat, la intersecția cu Calea Martirilor 1989, ar fi intrat în coliziune cu gardul de protecție care delimitează stația de tramvai.

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În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în alte două mașini, care se aflau oprite la semaforul electric și erau conduse de doi bărbați, în vârstă de 28 și, respectiv, 41 de ani.

Bărbatul de 28 de ani, a fost rănit și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți șoferii, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.