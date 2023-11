Cazările în natură sunt din ce în ce mai căutate, mai ales dacă vin la pachet cu o experienţă unică. La asta s-a gândit şi Mihai, acum un an, când a investit 60.000 de euro într-o cabană cameleon, în stil scandinav, chiar în Ţara Dornelor.

Mihai Ursu, propietarul cabanei: "În spate avem un cub exclusiv din oglinzi, o suprafaţă cugeamuri să se poată vedea natura. Foarte multă intimitate, pentru că se integrează perfect în natură, copacii se reflectă în oglinzi şi, practic, devine invizibilă. Toate cele necesare pentru o minivacanţă în doi, preferabil. Fiind bucătăria complet utilată, veselă, tacâmuri, tot ce este necesar, fiind afară îţi pot face grătar fără probleme."

Mădălina a pândit eliberarea cabanei weekend-uri la rând. Într-un final, a prins câteva zile libere şi nu a mai stat pe gânduri.

Mădălina, turistă: "Am găsit-o pe Instagram. Mi-a plăcut. Foarte multă lume a recomandat-o. Am profitat că este soţul în concediu şi am venit, o recomand pentru familie cu copii. Natură, verdeaţă."

Reporter: "Cum este să bei dimineaţa cafeaua aici?"

Mădălina, turistă: "De vis, fix de vis. Zici că eşti într-o poveste."

Cât costă o noapte de cazare în cabana "cameleon"

Angela Bertea, reporter Observator: "Din interior, priveliştea este minunată. Simţi că eşti în mijlocul naturii, parcă ai fi chiar în copac. Clădirea pare invizibilă, se integrează perfect în natură."

Pentru o noapte de cazare în cabana invizibilă, turiştii plătesc 500 de lei în timpul săptămânii şi 600 în weekenduri. Pentru cei care nu-şi pot imagina Ziua Naţională fără tradiţii, gazdele din Sadova au pregătit o căsuţă veche de un secol, unde turiştii pot retrăi copilăria la bunici.

Roxana Pasniciuc, gazdă: "Cu focul în sobă cu scrijele pe plită şi căldura caselor bătrâneşti şi tradiţionale. Oferim la cerere mâncare tradiţională, tot felul de bucate specifice moldoveneşti şi în curând pregătim o cramă, care va fi deschisă turiştilor. Noi am gândit-o pentru grupuri, familii şi prieteni."

Angela Bertea, reporter Observator: "În căsuţa tradiţională te poţi relaxa citind o carte şi ascultând sunetul focului, iar cei mici se pot juca pe cuptorul bunicilor."

Pentru a închiria întreaga proprietate, costul ajunge la 1.500 de lei pe noapte.

