Anelisse Mănescu, copilul care cântă în cinci limbi, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Anelisse Mănescu este un copil de 10 ani. Doar că un este un copil ca oricare altul. A cântat în cinci limbi, a urcat pe scene din Italia, Cehia și Belarus, a adunat peste 70 de trofee și, în 2026, va reprezenta România la World Championship of Performing Arts din Los Angeles, competiția considerată „Olimpiada mondială a artiștilor”.

Recent, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a inclus-o în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect național care susține tinerii excepționali, din domenii precum știință, artă, inovație și leadership.

Povestea Anelissei e una despre pasiune descoperită timpuriu și muncă neîntreruptă. La doar trei ani, educatoarea și-a dat seama că fetița distinge perfect notele muzicale, ceea ce medicii și profesorii aveau să confirme mai târziu: are auz absolut, o abilitate extrem de rară, întâlnită la mai puțin de 1% din populație. Cei ce are au această capacitate recunosc instantaneu orice notă muzicală și, de obicei, rețin cu foarte mare lejeritate partituri foarte lungi și complexe.

A început studiul pianului și al canto-ului la cinci ani, iar primul pas pe scenă a fost la Festivalul Mamaia Copiilor, unde a surprins publicul prin precizia interpretării. A urmat o serie impresionantă de premii și momente definitorii: Locul I și Premiul Comitetului Sanremo Junior, participarea la Slavianski Bazaar, unde a interpretat o piesă dificilă alături de Orchestra Națională din Minsk, și Bon Art Junior Fest, în Praga, unde versiunea ei a piesei „Voilà” a primit ovații.

Anelisse cântă în română, engleză, franceză, italiană și rusă. Abordează piese complexe, de la pop la operă, cu o naturalețe care pare să contrazică vârsta. În 2024, a lansat un concert solo de două ore, eveniment care i-a confirmat statutul de tânără artistă cu potențial internațional.

Competițiile la care participă sunt unele dintre cele mai solicitante, dar și prestigioase în același timp. Sanremo Junior este una dintre cele mai respectate scene pentru tinerii interpreți din Europa, iar World Championship of Performing Arts reunește anual peste 60 de țări într-o competiție de elită. Pentru mulți artiști, participarea acolo este o rampă către o carieră globală.

Deși are un palmares impresionant, Anelisse rămâne un copil care învață, repetă zilnic și își trăiește copilăria printre partituri și visuri. Spune că cel mai fericit moment este acela în care vocea ei se împletește cu sunetul orchestrei.

