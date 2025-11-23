Rompetrol, scos la vânzare cu cele 2 rafinării şi 1.400 benzinării. KazMunayGas vrea să cedeze 50% din acţiuni

KazMunayGas, operatorul petrolier de stat din Kazahstan care deţine în România două rafinării şi 1.400 de staţii de alimentare, vrea să cedeze până la 50% din acţiuni. KazMunayGas intenţionează să-şi vândă o parte substanţială din activele sale europene.

Potrivit presei din Kazahstan, operaţiunea este programată să se desfăşoare în perioada 2026-2027, iar Consiliul Concurenţei din Kazahstan a aprobat totul anunţând organizarea unei licitaţii deschise. KazMunayGas îşi justifică demersul spunând că vânzare a 50% din activele sale europene face parte dintr-un amplu plan de atragere a unor investiţii majore şi strategice pe piaţa energetică.

Reacţia Rompetrol

Grupul Rompetrol are în România două rafinării, Petromidia și Vega, şi o reţea de 1.400 de benzinării. Rompetrol este controlat de KMG International, o divizie a gigantului petrolier KazMunayGas. Pe lângă România, KMG International mai are operaţiuni în Elveția, Bulgaria, Georgia, Moldova, Turcia și Kazahstan însumând un total de 28 de companii.

Rompetrol lasă de înţeles că situaţia e cauzată de regimul fiscal din România, mai exact impozitul specific de 0,5% din cifra de afaceri impus companiilor din sectoarele de petrol şi gaze, impozit suplimentar faţă de impozitul de profit, şi taxa de 60% pe "profiturile excesive", aşa numită "taxă de solidaritate". Compania a atacat la CCR aceste taxe, dar Curtea Constituţională nu s-a pronunţat încă.

Rompetrol şi-a redus pierderile cu 30% în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Rompetrol Rafinare a înregistrat o cifră de afaceri brută de 2,8 miliarde de dolari, cu 32% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul operaţional a ajuns la 77,6 milioane de dolari.

