Roşiile românești vor fi, în martie aur pe tarabe. Cine vrea să le guste primul, va scoate din buzunar chiar şi 100 de lei pe kilogram, cred producătorii, care dau vina pe iarna grea care i-a făcut să cheltuie mai mult cu încălzirea solarelor.

Primele roșii românești sunt așteptate să apară în piețe spre sfârșitul lui martie, dar nu daţi buzna la tarabe! E posibil să fiţi nevoiţi să vă căutaţi adânc în portofel. Iar "vina" e împărţită între iarna grea şi speculă. "La producător prima tomata ar trebui sa apara undeva la 50-60 de lei pe kilogram. La taraba tomata ar putea sa fie 70,80 poate pana la 100 de lei pe killogram", a declarat Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricol.

Energia electrică s-a scumpit de patru ori

Energia electrică s-a scumpit de patru ori, de la 40 de bani la 1 leu și 60 de bani pe kilowatt-oră spun fermierii. Şi preţul lemnelor şi combustibilului s-a dublat sau, mai rău, s-a triplat. Iar vremea nu a ţinut nici ea cu amatorii de legume timpurii. "Ne-am lovit cu aceasta iarna, cu temperaturi scazute. Toate acestea se vor resfrange intr-un colt de pret. S-a consumat cu cel putin 35-40%, mai mult decat anul trecut", a declarat Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricol. "Va trebui sa incalzim si pe timp de zi, trebuie sa bagam in foc. Daca soarele iese pe zi nu mai aveam consum de lemne. Nici planta nu este ok si garantat multi vom avea probleme cu ele", a declarat Idita Simion, producător.

Deloc surprinzător, viitoarele preţuri nu sunt deloc pe gustul cumpăratorilor. Dacă tomatele româneşti nu se vor ieftini, în Europa kilogramul de roşii nu depăşeşte 30 de lei. Aproape 2 miliarde de lei a investit statul român în susţinerea şi creşterea producţiei de roşii în sere şi solare.

