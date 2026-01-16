Frigul face ravagii în serele românilor. Salata verde și roșiile, printre cele mai sensibile culturi, sunt grav afectate, iar producătorii se luptă să salveze puţinul care a mai rămas din ele. Până ajung cu legumele pe tarabă, fermierii dau testul costurilor. Încălzirea solarilor i-a ars la buzunar. Nota finală o decontăm tot noi, în preţul din pieţe.

După zile întregi de frig teribil, Nicu numără pagubele. Salata verde, pentru care a trudit luni întregi, e acum compromisă.

"Undeva la 60 de zile trebuia să fie perioada ei. Din cauza temperaturilor am ajuns la 90 de zile astăzi. Şi încă nu are gramajul, are undeva la 100 şi un pic de grame, în mod normal trebuia să aibă la 250 de grame", explică Nicu Ghearelia, cultivator.

În sere, salata verde se vinde acum cu 1,5 lei.

"Are 100 şi ceva de grame, îmi trebuia măcar de 200-200 şi ceva de grame. E prea mică, oamenii vor mare. Vor să facă o porţie dintr-o salată cum ar veni, dar din asta...", explică un cumpărător.

În multe cazuri, culturile vor fi aruncate sau tocate. Iar producătorii suportă paguba.

Situația nu e mai bună nici la roșii. Cosmin a pierdut aproape jumtate din producție din cauza vremii.

"După trei săptămâni de muncă, şi costuri foarte mari, tomatele sunt aproape distruse. În acest caz trebuia să avem cinci roşii. Am avut foarte multă ceaţă, foarte mult nor, zăpadă pe solar, temperaturi foarte scăzute şi necesarul de lumină pentru ca planta să se dezvolte nu a fost", explică acesta.

Pentru salvarea culturii de tomate a cheltuit deja mii de euro.

"S-au consumat în trei săptămâni, peste 10 tone de cocs, asta însemnânt peste 25000 de lei în trei săptămâni. Problema nu este că s-a consumat, problema este că culturile arată foarte rău în solar şi nu s-au dezvoltat şi a fost consumat combustibilul degeaba",

În pieţe, clienţii cântăresc bine cât şi cum să cumpere.

"Nouă ne plac mult de tot, doar că şi anul trecut am mâncat mai puţine din cauza preţurilor. Ne adaptăm şi la preţuri şi la calitate", a explicat o clientă.

"E lupta pentru supravieţuire. Trebuie să facă şi ei ceva să trăiască. Ei măresc preţurile, noi mai strângem cureaua", explică o altă clientă.

Pentru cultivatori, meteorologii nu au veşti bune. Temperaturile vor rămâne extrem de scăzute în următoarea perioadă.

