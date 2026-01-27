Coșul de cumpărături va cântări greu la buzunar în 2026. Chiar și o vizită banală la piață ar putea deveni un lux pentru mulți români.

Un aliment de bază va apărea mai târziu în pieţe şi va fi mai scump. Un kg ar putea ajunge şi la 100 de lei - Shutterstock

Potrivit lui Ion Păunel, legumicultor cunoscut din județul Olt, primele roșii românești din acest an vor avea prețuri ridicate, din cauza costurilor uriașe de producție generate de scumpiri și de vremea extrem de rece, scrie AgroInteligenţa.

Fermierii din bazinul legumicol al județului Olt se confruntă cu cheltuieli record pentru încălzirea solariilor, în contextul unui ger prelungit și al creșterii accentuate a prețurilor la combustibil. Deși o parte dintre producători au investit în sisteme moderne de încălzire, mai eficiente energetic, numărul acestora este redus, iar investițiile sunt greu de amortizat.

"Față de anul trecut, costurile cu combustibilul au crescut cu cel puțin 30%. Pentru o suprafață medie de 2.000 de metri pătrați, cheltuielile zilnice cu încălzirea ajung la 800 - 1.000 de lei", a declarat Ion Păunel.

Plantările au început mai devreme decât în anii anteriori, însă temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au obligat fermierii să mențină solariile încălzite constant, ceea ce a dus la costuri suplimentare semnificative.

În aceste condiții, primele tomate românești vor ajunge pe piață mai târziu și în cantități mai mici, iar prețurile vor rămâne ridicate. Potrivit producătorului din Olt, prețul de plecare va fi de 45 - 50 de lei pe kilogram, în timp ce costul de producție se situează între 25 și 35 de lei. Cei mai mari cumpărători rămân bucureștenii, urmați de clujeni și brașoveni, însă în piețe prețul final poate ajunge la 70 sau chiar 100 de lei pe kilogram, în funcție de adaosurile comercianților.

