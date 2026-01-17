Antena Meniu Search
Căpșuni, roșii sau chiar avocado – nu vorbim despre plante crescute în grădini sau în diferite ţări exotice, ci chiar în apartament pe timpul iernii. Tot mai mulți oameni experimentează grădinăritul şi aleg să îşi cultive singuri fructele sau legumele, fie din curiozitate, fie pentru a mânca sănătos. Iar unele rezultate sunt surprizătoare.

de Andreea Filip

la 17.01.2026 , 09:30

Anca a început să cultive roşii acum 6 ani, cu un singur răsad. Prima plantă nu a rodit, dar asta nu a descurajat-o.

"Am luat 7-8 răsaduri. Nu am ştiut că lor le trebuie un spaţiu mult mai mare. Şi nu mi s-au făcut în primul an. Adică nu au crescut, au avortat florile şi a trebuit să o iau de la capăt", a declarat Anca Medrea, proprietară apartament. 

Odată ce munca a început să dea roade, a mai fost nevoie doar de puţină răbdare, ca să poată culege prima roşie din propia cultură, îngrijită în apartament.

Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani

"Roşia mea cred că nu este foarte pretenţioasă, cel puţin soiul ăsta, este un soi hibrid. Pentru că am avut perioade în care am ţinut şi geamurile deschise larg când au fost aşa vreo 3-4-5 grade şi uit-o cum arată. Nu au gustul acela de nimic practic pe care îl vedem pe care îl simţim la roşiile din magazin", mai spune Anca Medrea, proprietară apartament. 

În prezent, magazinele de bricolaj sunt pline de plante care pot rodi în apartament.

Căpşunile nu sunt fructe pretenţioase dacă vreţi să le creşteţi în apartament, dar trebuie să fie un soi care să rodească tot timpul anului, să aibă lumină şi o temperatură constantă.

"Sunt şi plante exotice care ajung prin sâmburii, seminţele lor la noi la dispoziţie şi fireşte că avem tentaţia să încercăm să vedem se prind oare? Mare parte dintre acestea sunt fertile şi în consecinţă se pot prinde", a declarat Adrian Bâlbă, doctor în ştiinţe.

Chiar dacă cultivarea legumelor sau fructelor în apartament pare o variantă bună, specialiştii ne avertizează că nu vor fi niciodată mai sănătoase faţă de cele crescute în aer liber.

