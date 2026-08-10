S-a mai închis o fabrică auto din România în iulie. Aproape 100 de oameni au fost daţi afară
Un număr de 96 de angajaţi ai unei fabrici de componente auto din Jibou vor fi disponibilizaţi în cadrul unei concedieri colective. Societatea şi-a încetat activitatea pe 30 iulie, după 15 ani.
Directorul AJOFM Sălaj a precizat că notificarea iniţială a vizat 116 salariaţi, însă numărul persoanelor disponibilizate a fost redus la 96. "A fost vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96. Între timp, poate unele dintre ele au reuşit să se încadreze în muncă", a explicat acesta.
Fabrica de componente auto şi-a deschis punctul de lucru din Jibou în anul 2011. Aceasta a fost a doua concediere colectivă înregistrată în judeţul Sălaj în acest an.
În luna aprilie, o companie din Surduc, cu activitate în domeniul prelucrării lemnului, şi-a încetat activitatea, disponibilizând etapizat toţi cei 73 de angajaţi.
La sfârşitul lunii mai, rata şomajului în judeţul Sălaj era de 6,37%, iar numărul şomerilor înregistraţi se ridica la 5.688 de persoane, potrivit datelor AJOFM.