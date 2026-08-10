Alertă de caniculă în România. Șapte județe intră sub cod portocaliu, cu temperaturi de 39 de grade

România intră sub influența unui nou val de căldură, cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 10 august, ora 10:00-12 august, ora 21:00, precum și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, luni, 10 august, va fi caniculă și vor fi temperaturi deosebit de ridicate în vestul țării. Marți, 11 august, căldura se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul teritoriului, iar miercuri, 12 august, temperaturile ridicate vor persista în sud-vest și în extremitatea de sud.

Temperaturi de 37-39 de grade Celsius

Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 30 și 36 de grade. Marți, în Câmpia de Vest, valorile termice vor ajunge la 37-39 de grade.

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Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități luni, în regiunile vestice și sud-vestice, marți, îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri, local, în sudul țării.

Vor fi și nopți tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării. Cele mai ridicate temperaturi minime, de până la 22-23 de grade, se vor înregistra în Dealurile de Vest și pe litoral.

Meteorologii avertizează și asupra vântului. În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 km/h.

De asemenea, vor exista perioade cu instabilitate atmosferică marți, izolat în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar miercuri, local, în zona de munte, în sud-vest și centru.