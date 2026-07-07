Salarii de 5.000 de lei într-o companie de stat. Se caută specialiști

O companie de stat caută tehnicieni pe sisteme de securitate, iar pe lângă salariile de 5.000 de lei, viitorii angajați vor primi libere cu ocazia zilei de naştere, tichete de masă în valoare de 40 de lei și decontarea transportului până la locul de muncă.

Ce trebuie să facă viitorii angajați? Vor fi responsabili de instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța sistemelor de securitate și a instalațiilor electrice aferente. Potrivit anunțului de angajare publicat de către RASIOM, este un rol vital în procesul de securizare a infrastructurilor critice, contribuind direct la siguranța națională.

Candidaţii eligibili pentru acest post au studii medii cu profil tehnic, minimum ani experinţă de lucru cu sisteme de detecție/stingere incendiu, efracție, CCTV, control acces sau instalații de curenți tari. Au, de asemenea, permis de conducere categoria B și disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu. Deţin autorizație ANRE, au experiență în cablare structurată și rețelistică, dar şi abilități de coordonare a lucrărilor, scrie Economica.net.

Ce beneficii au viitorii angajați

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RASIOM oferă candidaţilor selectaţi în acest post abonament medical, o zi liberă cu ocazia zilei de naştere, zi liberă de 8 martie (ziua femeii) și de 19 noiembrie (ziua bărbatului), tichete de masă în valoare de 40 lei pe zi lucrată, decontarea transportul lunar (RATB sau card carburant Petrom/OMV – 150 lei pe lună), decontarea transportului în concediu (400 lei pe an pentru minimum 5 zile consecutive de concediu).

„Salariul tău rămâne aliniat contextului economic – ajustare în funcţie de inflație, conform legislației în vigoare. Împărţim reuşitele – participarea la profit conform CCM, în funcţie de perioada lucrată şi condiţiile aplicabile. Flexibilitate când ai nevoie – până la 24 de ore de învoire pe an (maximum 4 ore pe zi)”, scrie în anunţul consultat de Economica.net.

De asemenea, RASIROM decontează până la 1.000 de lei pe lună pentru costurile cu creşa sau grădiniţa copiilor de până la 6 ani.